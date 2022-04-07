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Haberler Galeri Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozları sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Hazır mısınız?’ dedi bombayı patlattı
Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:42

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozları sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Hazır mısınız?’ dedi bombayı patlattı

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna bu kez de iç çamaşırlı pozuyla trend oldu. Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozunu paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki son olarak yeni İngilizce şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından cüretkar lila bikinili klip fotoğraflarını paylaştı.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozları sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Hazır mısınız?’ dedi bombayı patlattı

Yeni İngilizce şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunmak için gün sayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından cüretkar lila bikinili klip fotoğraflarını paylaştı.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozları sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Hazır mısınız?’ dedi bombayı patlattı

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni pop-punk İngilizce şarkısı 15 Nisan'da yayınlayacak.

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Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozları sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Hazır mısınız?’ dedi bombayı patlattı

Tilki, sözlerini Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkısının klibinden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozları sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Hazır mısınız?’ dedi bombayı patlattı

KLİP POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, file çorap üzerine giydiği lila bikinili klip pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozları sosyal medyayı yaktı geçti! ‘Hazır mısınız?’ dedi bombayı patlattı

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIMLARI!

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