Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Yakın zamanda' dedi bombayı patlattı
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:56

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Yakın zamanda' dedi bombayı patlattı

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna bu kez de iç çamaşırlı pozuyla trend oldu. Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozunu paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki son olarak iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı. Aleyna Tilki'nin pozu hayranlarının büyük bir kısmını rahatsız etti. Aleyna Tilki'nin pozunu beğenip "Dünya starım" diyenler de vardı.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozu sosyal medyayı ikiye böldü! ’Yakın zamanda’ dedi bombayı patlattı

Aleyna Tilki son olarak iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı. Aleyna Tilki'nin pozu hayranlarının büyük bir kısmını rahatsız etti. Aleyna Tilki'nin pozunu beğenip "Dünya starım" diyenler de vardı.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozu sosyal medyayı ikiye böldü! ’Yakın zamanda’ dedi bombayı patlattı

Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur kareleriyle sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, tanıtımını yapmak için giydiği kıyafetten 300 bin TL kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozu sosyal medyayı ikiye böldü! ’Yakın zamanda’ dedi bombayı patlattı

Geçtiğimiz hafta, arkadaşı Serel Yereli'nin yanına uçan Aleyna Tilki, yaptığı tatilden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozu sosyal medyayı ikiye böldü! ’Yakın zamanda’ dedi bombayı patlattı

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla yatakta verdiği pozla gündeme gelen Aleyna Tilki, hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin cüretkar pozu sosyal medyayı ikiye böldü! ’Yakın zamanda’ dedi bombayı patlattı

İtalyan kadın giyim ve aksesuar markası yeni koleksiyonunun tanıtımı için Türkiye'den Aleyna Tilki'yi seçti.

SON DAKİKA