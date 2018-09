Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

The Core Istanbul'un küratörü Günei Güner Işık, "Bu yıl The Core'u kurgularken yeni iş birliklerine ortam hazırlamayı amaçladık. İyi bir desen yapan ya da trikotajda iyi olan isimler hem birbirleriyle hem endüstrinin büyük oyuncularıyla hem de satınalmacılarla bu ortamda bir araya gelsin istedik. Moda dünyası artık iş birliklerinden besleniyor. Mesela genç tasarımcılarımızdan Selen Akyüz bir başka tasarımcı, Emre Pakel'in çantalarını taşıdı bu sezon podyuma. Ardından The Core'da yabancı basının ilgisiyle karşılaştılar" diye anlattı yaşadıkları ilgiyi.

Ayrıca The Core Istanbul bu defa tasarımcılarla Türk tekstilcileri de bir araya getirdi. Üreticiler modelleri satın alabildi. Her sezon olduğu gibi defileleri Türkiye'nin en ünlü isimleri takip etti. Moda haftasının konukları tabii ki çok konuşuldu. Ancak Raşit Bağzıbağlı'nın defilesine ünlü tasarımcı Kenzo Takada'danın katılması ünlü davetli çıtasını bir hayli yükseltti. Sonuç olarak partileri, etkinlikleri, konferasları ile İstanbul dört günlük bir moda etkinliğine daha ev sahipliği yaptı.