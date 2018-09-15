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Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

Dört günlük bir moda serüveninin sonuna geldik. Defile ve davetlerle geçen dört gün hepimizin akıllarına kazındı. Ancak daha da önemlisi yabancı satın almacıların ve medya mensuplarının gösterdiği ilgiydi. Her biri genç tasarımcılarımızın performansından övgüyle bahsediyor

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 15.09.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 10:56
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Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı
Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

Türkiye, bu hafta bir kez daha tüm dünyaya moda dünyasında küresel bir oyuncu olduğunu gösterdi. 11-14 Eylül tarihleri arasında 12'ncisi düzenlenen moda haftasında birçok Türk tasarımcı koleksiyonlarıyla kendilerinden ve moda serüvenlerinden bahsetme olanağı yakaladı.

Her yıl kalabalıktan yaşanan kaosun aksine bu sezon etkinliğin düzeni ve işleyiş sistemi dört dörtlüktü. Etkinlik alanı Zorlu Center PSM'de ağırlıklı olarak sektörle ilgili isimler vardı.

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Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı
Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

Daha da önemlisi New York Moda Haftası ile tarihleri çakışmış olmasına rağmen İstanbul'da düzenlenen moda haftasına dünyanın dört bir yanından hem medya mensupları hem de satın almacılar akın etti. Bu sezon Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'u takip eden yabancı basın mensupları arasında Elle Men China, Forbes USA, Achtung Magazine, Vogue Italia, Collezioni Italia, Icon, global influencer'lar Debora Rosa, Ilenia Toma, Vogue Almanya, Fashion Today, Hunger Magazine, I-D France, Elle Italia gibi yayınlardan isimler bulunuyordu. Defilelerin ardından yabancı medya mensupları gördükleri tasarımlardan ne kadar çok etkilendiklerini anlatıyordu.

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Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı
Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

Vogue dergisinden Alberto Calabrese, "Gerçekten çok başarılı tasarımcılarınız var. Özellikle New Gen defilesinden çoketkilendim, çok iyiydi, el işi detaylar özellikle çok özenliydi. Genç jenerasyon tasarımcılar çok başarılılar, onlara odaklanılmalı, hepsi gelecek vadediyor" diye konuştu.

US dergisi fotoğrafçılarından Ed Kavishe ise, "DB Berdan'ın Reebok işbirliğiyle sergilediği koleksiyonu çok genç, taze ve dinamik buldum. Etkinliğin genel anlamda çok güzel bir enerjisi var ama koleksiyon sunumu anlamında daha yaratıcı adımlar her zaman daha ilgi çekici olabilir" diye defile izlenimlerini anlattı.

Us and International dergisinden Lee Oliveira daha önce de koleksiyonlarını takip ettiği Mehtap Elaidi defilesi sonrası, "Mehtap Elaidi defilesini çok beğendim, renk patlamaları, güzel kumaşlar, geçen sezondan bu sezona gözle görülür bir ilerleme ve daha modern bir dokunuş var" diyerek izlenimlerini anlattı.


Forbes USA adına İstanbul'da bulunan Declan Eytan Echteld, Türk moda sektörünü yakından gözlemlemek için Beymen ve Gizia Gate gibi Türk tasarımcıların en önemli satış noktalarından satın alma sorumluları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

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Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı
Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

SATIN ALMACILAR AKIN ETTİ

Tabii ki moda haftalarının esas önemli kısmı tasarımcı ve satın almacıları bir araya getirmektir. Moda haftası süresince etkin olan satın alma platformu The Core yıllardır sayısız işbirliğinin gerçekleşmesini sağlıyor.

Her sezon tasarımcılar 300 bin euro'nun üzerinden ürün satışı gerçekleştiriyor. Bu sene de Debenhams, Barney's, Hudson Bay, Saks Fifth Avenue, Bogenie Greider, Lane Crawford ve Joyce gibi dünyanın en prestijli zincir mağazalarının satın alma görevlileri İstanbul'daydı.

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Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı
Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

The Core Istanbul'un küratörü Günei Güner Işık, "Bu yıl The Core'u kurgularken yeni iş birliklerine ortam hazırlamayı amaçladık. İyi bir desen yapan ya da trikotajda iyi olan isimler hem birbirleriyle hem endüstrinin büyük oyuncularıyla hem de satınalmacılarla bu ortamda bir araya gelsin istedik. Moda dünyası artık iş birliklerinden besleniyor. Mesela genç tasarımcılarımızdan Selen Akyüz bir başka tasarımcı, Emre Pakel'in çantalarını taşıdı bu sezon podyuma. Ardından The Core'da yabancı basının ilgisiyle karşılaştılar" diye anlattı yaşadıkları ilgiyi.

Ayrıca The Core Istanbul bu defa tasarımcılarla Türk tekstilcileri de bir araya getirdi. Üreticiler modelleri satın alabildi. Her sezon olduğu gibi defileleri Türkiye'nin en ünlü isimleri takip etti. Moda haftasının konukları tabii ki çok konuşuldu. Ancak Raşit Bağzıbağlı'nın defilesine ünlü tasarımcı Kenzo Takada'danın katılması ünlü davetli çıtasını bir hayli yükseltti. Sonuç olarak partileri, etkinlikleri, konferasları ile İstanbul dört günlük bir moda etkinliğine daha ev sahipliği yaptı.

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Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı
Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

ÖN SIRALAR YİNE TARTIŞMALI

- DB Berdan defilesi en çok konuşulan defilelerdendi. Defilede aksesuvarlarda hapishanelerdeki mahkumların işlediği boncuk işleme ve muskalar kullanıldı.

- Tuğçe Özocak'ın kurduğu Third ve Hadid kardeşlerin tasarımlarını giydiği Şebnem Günay'ın defilelerine yoğun ilgi vardı. Erkek tasarımcı Gökhan Yavaş'ın koleksiyon sunumu da ilgi gören etkinliklerden biri oldu.

- Moda haftasının ana destekçileri arasında bulunan İstanbul Moda Akademisi'nin moda tasarım programından mezun olan 12 öğrencinin koleksiyon tanıttığı New Gen defilesi de sektörden isimlerin büyük ilgisini çekti.

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Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı
Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

- İkinci günün en merak edilen defilelerinden biri Moda Tasarımcıları Derneği eski Başkanı Mehtap Elaidi'nin defilesiydi. Binbir Gece Masalları'ndan ve Şehrazat'tan ilham alan koleksiyon büyük beğeni topladı.

- Futbolcu Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'un markası St Nian'ın defilesine yine şov ve spor dünyasının ünlüleri akın etti.
Üçüncü gün sanatla modayı bir araya getiren Başak Cankeş'in Nişantaşı'ndaki mağaza açılışı ve retrospektif çalışma sunumuyla sona erdi.

PARTİLERE YOĞUN İLGİ

- Dört gün boyunca sadece tasarımcılar değil moda dergileri de arka arkaya davetler verdi. Cemiyet ve iş hayatının en yoğu katılım gösterdiği davet ise Morini'de yapılan Harper's Bazaar daveti oldu.

- Biletlerin alındığı desk ile ilgili şikayetler yıllardır aynı. Arka arkaya defileleri takip etmek istiyorsanız girişte LCV yaptırdığınız bileti almak için uzun kuyruklar beklemeniz ve ardından da alt kattaki defile alanına gitmeniz ne yazık ki kolay değil. Bileti teslim alana kadar defileleri kaçıranlar hala fazlaydı.

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