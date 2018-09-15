Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

Vogue dergisinden Alberto Calabrese, "Gerçekten çok başarılı tasarımcılarınız var. Özellikle New Gen defilesinden çoketkilendim, çok iyiydi, el işi detaylar özellikle çok özenliydi. Genç jenerasyon tasarımcılar çok başarılılar, onlara odaklanılmalı, hepsi gelecek vadediyor" diye konuştu.

US dergisi fotoğrafçılarından Ed Kavishe ise, "DB Berdan'ın Reebok işbirliğiyle sergilediği koleksiyonu çok genç, taze ve dinamik buldum. Etkinliğin genel anlamda çok güzel bir enerjisi var ama koleksiyon sunumu anlamında daha yaratıcı adımlar her zaman daha ilgi çekici olabilir" diye defile izlenimlerini anlattı.

Us and International dergisinden Lee Oliveira daha önce de koleksiyonlarını takip ettiği Mehtap Elaidi defilesi sonrası, "Mehtap Elaidi defilesini çok beğendim, renk patlamaları, güzel kumaşlar, geçen sezondan bu sezona gözle görülür bir ilerleme ve daha modern bir dokunuş var" diyerek izlenimlerini anlattı.



Forbes USA adına İstanbul'da bulunan Declan Eytan Echteld, Türk moda sektörünü yakından gözlemlemek için Beymen ve Gizia Gate gibi Türk tasarımcıların en önemli satış noktalarından satın alma sorumluları ile görüşmeler gerçekleştirdi.