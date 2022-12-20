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Haberler Galeri "Gençlik iksiri mi buldun?" Şarkıcı Bendeniz'in son hali görenler yorum yağdırdı!
Giriş Tarihi: 20.12.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 08:34

"Gençlik iksiri mi buldun?" Şarkıcı Bendeniz'in son hali görenler yorum yağdırdı!

Şarkıcı Bendeniz güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Bendeniz'in son hali ağızları açık bıraktı. 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Adeta yıllar tersine akmış" demeden edemiyor. İşte şarkıcı Bendeniz'in son hali...

Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenler yorum yağdırdı!

Geçen zamanın ne sesini ne güzelliğini eskitemediği sanatçılardan olan Bendeniz magazinden uzak bir hayat sürse de müziği ile var olmaya devam ediyor.

Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenler yorum yağdırdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

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Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenler yorum yağdırdı!

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenler yorum yağdırdı!

Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor...

Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenler yorum yağdırdı!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu.

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