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Haberler Galeri Geniş Aile'nin yıldızı Bora Akkaş Milano'da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 12:48

Geniş Aile'nin yıldızı Bora Akkaş Milano'da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...

Rol aldığı Geniş Aile, Çukur ve Yeşilçam dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Mutlu çifte Hazal Kaya, Sarp Akkaya, İbrahim Selim, Zeynep Bastık, Cenk Tosun, Demet Evgar gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi. Bora Akkaş ve eşinin nikah paylaşımlarına ise beğeni yağdı.

Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş Milano’da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Bora Akkaş'tan güzel haber geldi. Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır Oben Alkan ile aşk yaşıyordu. Çift, Milano'da evlendi.

Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş Milano’da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile Milano'da dünyaevine girdi.

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Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş Milano’da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...

Çifti, Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda nikah kıydı.

Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş Milano’da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...

Nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın arkadaşları da katıldı.

Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş Milano’da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...

Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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