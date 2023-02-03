Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:30
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
12:48
Geniş Aile'nin yıldızı Bora Akkaş Milano'da evlendi! Ünlü isimlerden yorum yağdı! İşte nikahtan kareler...
Rol aldığı Geniş Aile, Çukur ve Yeşilçam dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Mutlu çifte Hazal Kaya, Sarp Akkaya, İbrahim Selim, Zeynep Bastık, Cenk Tosun, Demet Evgar gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi. Bora Akkaş ve eşinin nikah paylaşımlarına ise beğeni yağdı.