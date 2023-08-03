Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:06

Gerçek ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un kucağındaki bebek meğer…

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe uğurlu geldi. Kısmetleri açıldı. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde reklam filminde oynadı. Son olarak ise ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bir bebekle çekildiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un poz verdiği bebeğin Kurt Efe olduğu düşünülünce çok sayıda yorum geldi ancak o bebek Kurt Efe değil, ünlü oyuncunun bir reklamda rol aldığı bebek.