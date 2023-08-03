Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gerçek ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un kucağındaki bebek meğer…
Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:06

Gerçek ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un kucağındaki bebek meğer…

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe uğurlu geldi. Kısmetleri açıldı. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde reklam filminde oynadı. Son olarak ise ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bir bebekle çekildiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un poz verdiği bebeğin Kurt Efe olduğu düşünülünce çok sayıda yorum geldi ancak o bebek Kurt Efe değil, ünlü oyuncunun bir reklamda rol aldığı bebek.

Gerçek ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un kucağındaki bebek meğer…

Yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ, bir dönem başrolünü oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Başak Dizer ile evlenmiş ve bu evlilikten Kurt Efe isminde bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Son olarak, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyada bir çocuk ile kareleri paylaşıldı. Bebeği, herkes Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe zannetti ama gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. İşte detaylar…

Gerçek ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un kucağındaki bebek meğer…

Stil danışmanı olarak ülkemizin önde gelen isimlerinden olan Başak Dizer, şimdilerde de Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı "Aile" dizisinde stil danışmanlığı yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gerçek ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un kucağındaki bebek meğer…

Mutlu evlilikleri ile örnek çift olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer bir bebek bezi reklamında oynamıştı. İlk kez kamere karşısına geçen ünlü çift, çocukları Kurt Efe'yi ise ekrandan uzak tuttular.

Gerçek ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un kucağındaki bebek meğer…

Kurt Efe'yi reklam filminde oynatmak istemediler. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu reklam filminden 30 milyon lira kazandı.

Gerçek ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ’un kucağındaki bebek meğer…

Kıvanç Tatlıtuğ'un minik rol arkadaşıyla kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kıvanç Tatlıtğ'un poz verdiği bebeğin Kurt Efe olduğu düşünülünce çok sayıda yorum geldi ancak o bebek Kurt Efe değil, ünlü oyuncunun bir reklamda rol aldığı bebek.

SON DAKİKA