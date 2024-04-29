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Haberler Galeri Gerçekler ortaya çıktı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”
Giriş Tarihi: 29.04.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 06:21

Gerçekler ortaya çıktı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu. 21 Temmuz 2021 tarihinde, ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş COVID-19 nedeniyle hayata veda etmişti. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, eşinin vefatından sonra uzun bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Yaşadığı zor günlerin ardından ayağa kalkan ve çalışma hayatına atılan Merve Tektaş, ailece neler yaşadıklarını ve nasıl hayata döndüğünü tüm samimiyetiyle anlattı. Alişan için övgü dolu sözler sarf eden Merve Tektaş, Buse Varol ile yaşadıkları iddia edilen gerginliklerle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Merve Tektaş, merak edilen gerçekleri tek tek böyle anlattı…

Gerçekler ortaya çıktı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”

"ALİŞAN'IN BİZE GÖLGESİ BİLE YETER AMA…"

Alişan'ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, eşinin vefatından sonra ilk kez konuştu. Yaşadığı zor günlerin ardından ayağa kalkan ve çalışma hayatına atılan Tektaş, nasıl hayata döndüğünü anlattı. İşte Merve Tektaş'ın Posta'ya verdiği o röportaj…

Gerçekler ortaya çıktı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”

Eşinizin 2021'deki acı kaybından bugüne dek hiç konuşmadınız. Neler yaşadınız, neler yaşıyorsunuz?

Aslında yaşamıyordum. Selçuk'un acısıyla bizim evin ışıkları komple söndü. Ben de yaşayan bir ölüye döndüm. Bu acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor.

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Gerçekler ortaya çıktı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”

Nasıl başa çıkıyorsunuz?

Çıkamıyorum. Ölümünü değil ama yokluğunu kabul etmeye çalışıyorum. Selçuk, benim sadece eşim, çocuklarımın babası değil, en iyi arkadaşımdı ve dostumdu. 14 yıla çok şey sığdırdık. Tek sığınağım çocuklarım. Onlar için ayaktayım.

Gerçekler ortaya çıktı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”

Çocuklarınız nasıl?

Çok eksik ve acılı kaldılar. Çocuklarım maalesef babalarının entübe edildiğini, annelerinin o fotoğraflarını, hepsini internetten öğrendi ve bu onlarda büyük travma yarattı. Küçük kızım, Selçuk'u kaybettiğimizde 7 yaşındaydı ve bana bir gün dedi ki "Babamı en az ben gördüm, en az benim fotoğrafım ve en az benim anım var." Biz eşimi bayramda kaybettik. O yüzden artık ne benim, ne de çocuklarımın bayramı var. Özellikle okullarda olan etkinlikler beni çok üzüyor çünkü bir tek kızlarımın babası olmuyor.

Gerçekler ortaya çıktı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”

Hastalık sürecinde neler yaşadınız?

Bir arkadaşımızın evine yemeğe gitmiştik, orada kaptı. Oysaki günde bin kez elini yıkayan, kolonyasız, 3 kat maskesiz gezmeyen biriydi. Çocuklar dahil hepimiz ağır yakalandık o gribe. İlk başta evde tedavi gördük ama bir gece Selçuk'un ateşi çok yükseldi, 41 dereceyi gördü. Sonrası malum.

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