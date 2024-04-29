Gerçekler ortaya çıktı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”

Giriş Tarihi: 29.04.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
06:21
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu. 21 Temmuz 2021 tarihinde, ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş COVID-19 nedeniyle hayata veda etmişti. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, eşinin vefatından sonra uzun bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Yaşadığı zor günlerin ardından ayağa kalkan ve çalışma hayatına atılan Merve Tektaş, ailece neler yaşadıklarını ve nasıl hayata döndüğünü tüm samimiyetiyle anlattı. Alişan için övgü dolu sözler sarf eden Merve Tektaş, Buse Varol ile yaşadıkları iddia edilen gerginliklerle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Merve Tektaş, merak edilen gerçekleri tek tek böyle anlattı…