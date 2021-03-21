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Haberler Galeri Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'i İstanbul'da görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Hadid'in babası 'i 'da görenler 'ın 'ı sandı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

dizisinde karakteri ile gönüllere taht kuran hayranlarının ağzını açık bıraktı. dünyaca ünlü model kardeşler ve Hadid'in babalarına benzerliğiyle sosyal medyanın diline düştü. Gigi ve Bella Hadid'in iş insanı milyarder babası , 'ye geldi. Sürpriz ziyareti ile konuşulan Mohamed Hadid'i görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ına olan benzerliğiyle şaşırdı. Daha önce de Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin paylaşımlarında dikkat çeken benzerlik sonrası Türk takipçileri ünlü modelleri yorum yağmuruna tutmuştu. İşte 'Yok artık' dedirten benzerlik...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 11:46
Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'i İstanbul'da görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

dizisinde karakteri ile gönüllere taht kuran hayranlarının ağzını açık bıraktı. dünyaca ünlü model kardeşler ve Hadid'in babalarına benzerliğiyle sosyal medyanın diline düştü.

Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'i İstanbul'da görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

ve 'in iş insanı milyarder babası , 'ye geldi.

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Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'i İstanbul'da görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Sürpriz ziyareti ile konuşulan 'i görenler 'ın 'ına olan benzerliğiyle şaşırdı.

Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'i İstanbul'da görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

Daha önce de ve kardeşlerin paylaşımlarında dikkat çeken benzerlik sonrası Türk takipçileri ünlü modelleri yorum yağmuruna tutmuştu.

Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'i İstanbul'da görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı!

İşte 'Yok artık' dedirten benzerlik...

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