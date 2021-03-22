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Haberler Galeri Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid "Bütün çocuklarımın Müslüman isimleri var" dedi ve açıkladı! İşte Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin gerçek isimleri...

ve Hadid'in babası "Bütün çocuklarımın Müslüman isimleri var" dedi ve açıkladı! İşte Bella ve kardeşlerin ...

Magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü model kardeşler Hadid ve 'in asıllı babaları geçtiğimiz günlerde 'ye geldi. ziyareti ile çok konuşulan Mohamed Hadid, dün öğle saatlerinde ve 'sine gitti. Ayasofya'da namaz kılan Mohamed Hadid "Bütün çocuklarımın ve torunlarımın Müslüman isimleri var" dedi ve açıkladı. Birinin , diğerinin ... İşte ünlü modeller Hadid ve 'in ...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 10:10
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Bütün çocuklarımın Müslüman isimleri var dedi ve açıkladı! İşte Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin gerçek isimleri...

Magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü model kardeşler Hadid ve 'in asıllı babaları geçtiğimiz günlerde 'ye geldi.

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Bütün çocuklarımın Müslüman isimleri var dedi ve açıkladı! İşte Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin gerçek isimleri...

ziyareti ile çok konuşulan , dün öğle saatlerinde ve 'sine gitti.

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Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Bütün çocuklarımın Müslüman isimleri var dedi ve açıkladı! İşte Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin gerçek isimleri...

Ayasofya'da namaz kılan "Bütün çocuklarımın ve torunlarımın Müslüman isimleri var" dedi ve açıkladı. Birinin , diğerinin ... İşte ünlü modeller ve Hadid'in ...

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Bütün çocuklarımın Müslüman isimleri var dedi ve açıkladı! İşte Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin gerçek isimleri...

5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, "'nin ismi , 'nın ismi de " dedi.

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Bütün çocuklarımın Müslüman isimleri var dedi ve açıkladı! İşte Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin gerçek isimleri...

Yıllardan beri 'ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye'nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi.

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