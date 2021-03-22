Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Bütün çocuklarımın Müslüman isimleri var dedi ve açıkladı! İşte Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin gerçek isimleri...

Magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü model kardeşler Bella Hadid ve Gigi Hadid'in Filistin asıllı babaları Mohamed Hadid geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. İstanbul ziyareti ile çok konuşulan Mohamed Hadid, dün öğle saatlerinde Sultanahmet ve Ayasofya Cami'sine gitti. Ayasofya'da namaz kılan Mohamed Hadid 'Bütün çocuklarımın ve torunlarımın Müslüman isimleri var' dedi ve açıkladı. Birinin Nur, diğerinin Hayriye... İşte ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid'in gerçek isimleri... 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, 'Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye' dedi. Yıllardan beri Türkiye'ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye'nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi. Salı gününe kadar İstanbul'da olacağını söyleyen Hadid, 'Salı gününden sonra ofise geri dönmem lazım. Los Angeles'a gideceğim. Bir daha ki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim. Sadece çocuklarımı değil, torunlarımı da getireceğim. Çok fazlalar. O yüzden sıra sıra getirmeyi düşünüyorum' şeklinde konuştu. Onları hep farklı isimlerle tanıdık... Ünlülerin gerçek isimlerini öğrenmeye hazır mısınız?