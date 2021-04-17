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Haberler Galeri Git gide annesi Meryem Uzerli'ye benzeyen Lily Koi sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:01

Git gide annesi 'ye benzeyen sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...

Uzun süredir ekranlardan uzak duruyor, ancak her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor... dizisiyle yıldızı parlayan , tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kızı 'yi kucağına aldı. Şimdilerde 'nın kentinde yaşayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Uzerli, iki kızıyla yeni fotoğrafını hesabından yayınladı. 3 aylık olan Lily Koi'nin günden güne annesine benzemesi dikkat çekti. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...

Git gide annesi Meryem Uzerli'ye benzeyen Lily Koi sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...

Uzun süredir ekranlardan uzak duruyor, ancak her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor... dizisiyle yıldızı parlayan , tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti.

Git gide annesi Meryem Uzerli'ye benzeyen Lily Koi sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...

'Hürrem Sultan' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu , geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Git gide annesi Meryem Uzerli'ye benzeyen Lily Koi sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...

Lara adında bir kızı olan , ikinci kızına ise adını verdi.

Git gide annesi Meryem Uzerli'ye benzeyen Lily Koi sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...

Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve 'nın kentinde yaşayan , hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor.

Git gide annesi Meryem Uzerli'ye benzeyen Lily Koi sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...

Son olarak Uzerli, iki kızıyla yeni fotoğrafını hesabından yayınladı.

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