HaberlerGaleriGit gide annesi Meryem Uzerli'ye benzeyen Lily Koi sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 13:54Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:01
Git gide annesi Meryem Uzerli'ye benzeyen Lily Koi sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Taze anne Meryem Uzerli'den kızlarıyla olay paylaşım...
Uzun süredir ekranlardan uzak duruyor, ancak her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına aldı. Şimdilerde Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Uzerli, iki kızıyla yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 3 aylık olan Lily Koi'nin günden güne annesine benzemesi dikkat çekti. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...