Giriş Tarihi: 16.04.2022 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
14:01
Gitti Kerem geldi Kaan! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi! Genç aşıklar Londra sokaklarında sobelendi!
Güzel oyuncu Hande Erçel, dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktalamıştı. Özel hayatıyla sık sık magazinde yer alan Hande Erçel, kısa süre içinde aşk bombasını patlattı. Hande Erçel; geçen aylarda Hadise ile olaylı ilişkisi sona eren, eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı. Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi. Genç çift Londra sokaklarında görüntülendi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin her defasında aşk iddialarından kaçmış ve yurt dışı tatilinde yakayı ele vermişti. Erçel, şimdi de Kaan Yıldırım ile Londra tatilinde yakalandı. İşte aşkın belgesi...