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Haberler Galeri Gizem Güven'e boşanma sonrası en büyük destek dostlarından geldi! Sihirli Annem'in kızları tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:01

Gizem Güven'e boşanma sonrası en büyük destek dostlarından geldi! Sihirli Annem'in kızları tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Bir dönemin soluksuz izlenen yapımları arasında yer alan "Sihirli Annem" dizisi, tekrarları ile sık sık gündem olmayı başarıyor. Dizinin çocuk oyuncularının son halleri sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Özellikle özel hayatındaki gelişmeler ile dikkat çeken Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, geçtiğimiz haftalarda futbolcu eşi Caner Turp ile yollarını ayırmıştı. Boşanma detayları henüz merak konusu olan Güven, yaşadıklarının ardından soluğu tatilde aldı. Sihirli Annem ve Selena dizisindeki rol arkadaşları ile sezonu açan Gizem Güven, paylaşımları ile büyük ilgi gördü. İşte Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner ve Dilara Kurtulmuş'un sosyal medyayı sallayan tatil kareleri...

Gizem Güven’e boşanma sonrası en büyük destek dostlarından geldi! Sihirli Annem’in kızları tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteri ile şöhreti yakalayan oyuncu Gizem Güven, şimdilerde ekranlardan uzak duruyor.

Gizem Güven’e boşanma sonrası en büyük destek dostlarından geldi! Sihirli Annem’in kızları tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya fenomeni olan Gizem Güven, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor.

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Gizem Güven’e boşanma sonrası en büyük destek dostlarından geldi! Sihirli Annem’in kızları tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Güven, geçen haftalarda futbolcu eşi Caner Turp ile sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Gizem Güven’e boşanma sonrası en büyük destek dostlarından geldi! Sihirli Annem’in kızları tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Gizem Güven'e en büyük destek yine Sihirli Annem'deki eski rol arkadaşlarından geldi.

Gizem Güven’e boşanma sonrası en büyük destek dostlarından geldi! Sihirli Annem’in kızları tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

SİHİRLİ ANNEM'İN KIZLARI TATİLDE

Sezonu açan Gizem Güven, Sihirli Annem ve Selena dizilerindeki rol arkadaşları Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner ve Dilara Kurtulmuş ile tatile çıktı.

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