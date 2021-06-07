Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gizem Karaca'dan hayranlarını heyecanlandıran 'bebek' açıklaması!
Giriş Tarihi: 07.06.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 09:47

'dan hayranlarını heyecanlandıran 'bebek' açıklaması!

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ünlü oyuncu , Eylül 2017'de ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmüyor. Her hareketiyle dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle hayranlarını mest ediyor. Tatil sezonunu da açan Karaca, şimdilerde Alaçatı'da keyif yapıyor. Önceki gün alışverişte görüntülenen Gizem Karaca, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyuncunun ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Gizem Karaca'dan hayranlarını heyecanlandıran 'bebek' açıklaması!

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ünlü oyuncu , Eylül 2017'de ile nikah masasına oturmuştu.

Gizem Karaca'dan hayranlarını heyecanlandıran 'bebek' açıklaması!

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan , sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gizem Karaca'dan hayranlarını heyecanlandıran 'bebek' açıklaması!

Her hareketiyle dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle hayranlarını mest ediyor.

Gizem Karaca'dan hayranlarını heyecanlandıran 'bebek' açıklaması!

Tatil sezonunu açan , önceki gün Alaçatı'da görüntülendi.

Gizem Karaca'dan hayranlarını heyecanlandıran 'bebek' açıklaması!

Eşi ile İzmir'de mekan açtıktan sonra oraya yerleştiklerini söyleyen Karaca, "Dizi için İstanbul'daydım, yeni döndüm. Çok özlemişim buraları" diye konuştu.

SON DAKİKA