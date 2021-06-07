Gizem Karaca'dan hayranlarını heyecanlandıran 'bebek' açıklaması!

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Eylül 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmüyor. Her hareketiyle dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle hayranlarını mest ediyor. Tatil sezonunu da açan Karaca, şimdilerde Alaçatı'da keyif yapıyor. Önceki gün alışverişte görüntülenen Gizem Karaca, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyuncunun bebek açıklaması ise hayranlarını heyecanlandırdı.