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Haberler Galeri Gizlese de saklanamadı! Bebek haberini sahneden verdi: "Dikkatinizden kaçmıyor"
Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:46

Gizlese de saklanamadı! Bebek haberini sahneden verdi: "Dikkatinizden kaçmıyor"

Suki Waterhouse, uzun süredir erkek arkadaşı olan Robert Pattinson'dan hamileliğini resmen doğruladı. 31 yaşındaki yıldız Mexico City'deki Corona Capital Festival'inde duyuruyu sahnede yaptı.

Gizlese de saklanamadı! Bebek haberini sahneden verdi: Dikkatinizden kaçmıyor

@bestsukiw kullanıcısı tarafından paylaşılan bir TikTok videosu, Suki'nin açıklamasını izleyici kitlesine sergilediği anları kayda aldı. Bu anlarda kalabalığın büyük bir coşkuyla haberi karşıladığı görüldü.

Gizlese de saklanamadı! Bebek haberini sahneden verdi: Dikkatinizden kaçmıyor

37 yaşındaki Robert Pattinson ile 2018'den bu yana birlikte olan Suki, uzun zamandır hamilelik iddialarıyla gündemdeydi. Fakat sahnedeki hareketiyle bu iddiaları esprili bir dille doğruladı.

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Gizlese de saklanamadı! Bebek haberini sahneden verdi: Dikkatinizden kaçmıyor

İzleyicilerine kıyafet seçimini gösterir gibi yaptığı bu anlarda, aslında hamileliğine atıfta bulunarak hayranlarını sevindirdi.

Gizlese de saklanamadı! Bebek haberini sahneden verdi: Dikkatinizden kaçmıyor

Pembe ceketini geriye ittiği anlarda, hamileliğini gösterdiği karnını işaret ederek, "Dikkatinizi dağıtmak için bugün ışıltılı bir şeyler giymek istemişti ama pek işe yaramamış anlaşılan" sözleriyle büyük ilgi çekti.

Gizlese de saklanamadı! Bebek haberini sahneden verdi: Dikkatinizden kaçmıyor

Suki, ışıltılı görünümünü mükemmel bir şekilde tamamlayan, diz boyu altın çizmelerle eşleştirilen, parıldayan altın kenarlı, vücuda oturan açık mor tonlarındaki mini elbiseyle gerçekten ışıltılı görünüyordu.

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