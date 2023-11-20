Gizlese de saklanamadı! Bebek haberini sahneden verdi: "Dikkatinizden kaçmıyor"

@bestsukiw kullanıcısı tarafından paylaşılan bir TikTok videosu, Suki'nin açıklamasını izleyici kitlesine sergilediği anları kayda aldı. Bu anlarda kalabalığın büyük bir coşkuyla haberi karşıladığı görüldü. 'I thought I’d wear something sparkly to distract you from something else I’ve got going on... i’m not sure it’s working”Suki Waterhouse announcing that she’s pregnant today at Corona Festival! 🤰🏼💕pic.twitter.com/MhZEkCJVgb— suki waterhouse archive (@bestsukiw) November 19, 2023 37 yaşındaki Robert Pattinson ile 2018'den bu yana birlikte olan Suki, uzun zamandır hamilelik iddialarıyla gündemdeydi. Fakat sahnedeki hareketiyle bu iddiaları esprili bir dille doğruladı. İzleyicilerine kıyafet seçimini gösterir gibi yaptığı bu anlarda, aslında hamileliğine atıfta bulunarak hayranlarını sevindirdi. Pembe ceketini geriye ittiği anlarda, hamileliğini gösterdiği karnını işaret ederek, 'Dikkatinizi dağıtmak için bugün ışıltılı bir şeyler giymek istemişti ama pek işe yaramamış anlaşılan' sözleriyle büyük ilgi çekti. Suki, ışıltılı görünümünü mükemmel bir şekilde tamamlayan, diz boyu altın çizmelerle eşleştirilen, parıldayan altın kenarlı, vücuda oturan açık mor tonlarındaki mini elbiseyle gerçekten ışıltılı görünüyordu. İngiliz aktris, ilk olarak ayın başlarında Robert'la yaptığı yürüyüş sırasında hamilelik söylentilerini alevlendirmişti. O zamandan bu yana, karnını sergilediği çeşitli geziler de spekülasyonları daha artırmıştı. İlişkilerini büyük ölçüde gizli tutmasına rağmen Suki, bu yılın başlarında Robert'la yaklaşık beş yıllık aşkını itiraf etti. The Sunday Times'a konuşan Suki, ayrı çok fazla zaman geçirmeme konusundaki kararlılıklarını da paylaştı. Neredeyse beş yıldır birlikte olduklarını anlatan Suki, ilk günkü kadar mutlu olduğunu, telefonda adını gördüğünde bile heyecanlı olduğunu söylemişti. Robert'ı komik bulduğunu, her zaman konuşacak bir şeyleri olduğunu anlatan Suki, mutlu ilişkilerini uzun zaman sonra itiraf etmişti. MET Gala ve GO Kampanyası Yıllık Galası gibi etkinliklerde bir arada görülen çift, yıllar boyunca güçlü bir ilişki kurduklarını artık gizlemiyor. Driven Minds: A Type 7 podcast'inde Suki, Robert'ın yanına taşınmaktan ve özellikle bekarlık döneminden sonra ilişkilerinin ne kadar özel hissettiğinden bahsetti. Suki'nin hamilelik haberi, yakın zamanda 2024 Laneway Festivali'nden çekilme kararıyla da örtüşüyor.