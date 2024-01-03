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Haberler Galeri Gizli bilgileri ele geçirildi, karar Bam'dan döndü! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Yasmin Erbil gibi yüzlerce ünlü…
Giriş Tarihi: 03.01.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 08:38

Gizli bilgileri ele geçirildi, karar Bam'dan döndü! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Yasmin Erbil gibi yüzlerce ünlü…

İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde 2 personel 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini araştırarak kimliği belirsiz kişilerle paylaştı. İstanbul'da Fatih İlçe Tapu Müdürlüğünde yaşanan skandalda Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç gibi 136 ünlü ismin taşınmazlarını sorgulayıp yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edilen iki personel 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkûm edilmişti. Ancak itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde incelenen dosyaya farklı bir karar verildi.

ATAKAN IRMAK
Gizli bilgileri ele geçirildi, karar Bam’dan döndü! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Yasmin Erbil gibi yüzlerce ünlü…

Fatih Tapu Müdürlüğünde görevli iki personel skandala imza attı. Yapılan bir ihbar üzerine Tapu Müdürlüğündeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.

Gizli bilgileri ele geçirildi, karar Bam’dan döndü! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Yasmin Erbil gibi yüzlerce ünlü…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında Rıza K. ve Yusuf D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi. Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.

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Gizli bilgileri ele geçirildi, karar Bam’dan döndü! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Yasmin Erbil gibi yüzlerce ünlü…

SANAT VE İŞ DÜNYASINDAN 136 İSİM

Teftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, Rıza K. ve Yusuf D.'nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi. Raporun içerisinde aralarında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Seranay Sarıkaya gibi yüzlerce ünlünün bulunduğu anlatıldı.

Gizli bilgileri ele geçirildi, karar Bam’dan döndü! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Yasmin Erbil gibi yüzlerce ünlü…

ÜNLÜLERİN NÜFUS BİLGİLERİNEDE ERİŞTİLER

Tapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC Kimlik Numarasını alarak Nüfus ve Vatandaşlık Portalı'na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu uygulamayı defalarca yaptıkları sistem üzerinden ortaya çıkarken Rıza K. ve Yusuf D.'nin ayrıca Manavgat ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne de erişim sağlayarak daha önce satışı yapılan gayrimenkullerin de bilgilerini aldığı tespit edildi.

Gizli bilgileri ele geçirildi, karar Bam’dan döndü! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Yasmin Erbil gibi yüzlerce ünlü…

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS ÇIKTI

Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda tapuda görevli bulunan iki şüphelinin bakanlık tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla yetkisi olmadığı halde kişisel verilere ulaştığını bu nedenle cezalandırılmaları gerektiğine kanaat getirerek haklarında iddianame düzenledi. 'Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi' suçu kapsamında Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 2 şüpheli kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiler.

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