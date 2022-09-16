Giriş Tarihi: 16.09.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 11:45

Göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın yaşını duyan inanamadı! "Asla yaşını göstermiyor"

Göğüs dekolteli paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren ünlü türkücü Songül Karlı'nın bugün doğum günü. Sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlayan sevdiklerinin paylaşımlarına yanıt veren Songül Karlı herkese çok teşekkür etti. Daha önce sadece göğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise geçirdiği estetik operasyonları ele veriyor. Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'nın değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle adeta yarışıyor... Peki fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı kaç yaşında? Doğum gününü kutlayan Songül Karlı'nın yaşını ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Songül Karlı'ya "Yaşını asla göstermiyor" yorumları yağıyor... İşte Songül Karlı'nın yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen yaşları...