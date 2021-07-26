Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti! "Buket'e bir haller oldu"
Giriş Tarihi: 26.07.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 06:28

Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti! "Buket'e bir haller oldu"

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Ancak tükürdüğünü yalayan Buket Aydın, geçtiğimiz haftalarda eski aşkıyla birlikte Boğaz'da yakalanmıştı. Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın son paylaşımlarıyla "Buket'e bir haller oldu" dedirtti. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı. Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına "Nisbet yapıyor" yorumları geldi. İşte Buket Aydın'ın iddialı pozları...

Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti! Buket'e bir haller oldu

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti! Buket'e bir haller oldu

Ancak tükürdüğünü yalayan Buket Aydın, geçtiğimiz haftalarda eski aşkıyla birlikte Boğaz'da yakalanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti! Buket'e bir haller oldu

Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın son paylaşımlarıyla "Buket'e bir haller oldu" dedirtti.

Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti! Buket'e bir haller oldu

Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı.

Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti! Buket'e bir haller oldu

Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına "Nisbet yapıyor" yorumları geldi. İşte Buket Aydın'ın iddialı pozları...

SON DAKİKA