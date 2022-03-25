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Haberler Galeri Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! 'Sıfır makyaj' dedi ve paylaştı
Giriş Tarihi: 25.03.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 15:25

Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! 'Sıfır makyaj' dedi ve paylaştı

Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, son olarak en doğal halini paylaştı. Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali övgüleri topladı. "Bu ne güzellik böyle", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağdı. İşte sık sık göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın makyajsız hali...

Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! ’Sıfır makyaj’ dedi ve paylaştı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! ’Sıfır makyaj’ dedi ve paylaştı

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

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Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! ’Sıfır makyaj’ dedi ve paylaştı

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! ’Sıfır makyaj’ dedi ve paylaştı

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de dekolteli pozlarından vazgeçmiyor.

Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı’yı bir de makyajsız görün! ’Sıfır makyaj’ dedi ve paylaştı

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.

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