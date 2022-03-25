Giriş Tarihi: 25.03.2022 15:24
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
15:25
Göğüs dekoltesini konuşturan 48 yaşındaki Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! 'Sıfır makyaj' dedi ve paylaştı
Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, son olarak en doğal halini paylaştı. Songül Karlı'nın sıfır makyaj hali övgüleri topladı. "Bu ne güzellik böyle", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağdı. İşte sık sık göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın makyajsız hali...