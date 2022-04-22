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Haberler Galeri Göğüs estetiği itirafı sonrası Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı imaj yeniledi! Değişimini adım adım paylaştı!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 13:11

Göğüs estetiği itirafı sonrası Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı imaj yeniledi! Değişimini adım adım paylaştı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Damla Ersubaşı, son olarak katıldığı bir programda estetiklerini itiraf etmişti. Tek tek estetik operasyonlarını açıklayan Damla Ersubaşı'nın göğüslerinin de silikon olduğunu itiraf etmişti. Değişimi ile konuşulan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı imaj yeniledi. Saçlarını uzatıp siyah yapan Damla Ersubaşı esmer güzeli oldu!

Göğüs estetiği itirafı sonrası Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı imaj yeniledi! Değişimini adım adım paylaştı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, 41 kilo vermişti.

Göğüs estetiği itirafı sonrası Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı imaj yeniledi! Değişimini adım adım paylaştı!

6,5 ayda 41 kilo veren genç oyuncu Damla Ersubaşı, zayıflama sürecini ve yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı.

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Göğüs estetiği itirafı sonrası Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı imaj yeniledi! Değişimini adım adım paylaştı!

Ben diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu.

Göğüs estetiği itirafı sonrası Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı imaj yeniledi! Değişimini adım adım paylaştı!

90 kilogramdım %45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.

Göğüs estetiği itirafı sonrası Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı imaj yeniledi! Değişimini adım adım paylaştı!

-Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu doktora gittim diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim.

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