Gökberk Demirci ile evlilik arifesinde olan Özge Yağız imaj değiştirdi!

Bir dönem "Yemin" adlı dizide birlikte rol alan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili hayranlarını sevindirmişti. Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden çift, aşklarını gözler önüne sermekten çekinmiyor. Her anlarını hayranlarıyla paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin ilişkisinin evliliğe doğru gittiği konuşuluyor. Mutluluklarıyla ilgi odağı olan gözde çifttin Gökberk Demirci ile evlilik arifesine giren güzel oyuncu Özge Yağız imaj değişikliğine gitti