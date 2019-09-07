Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

Gökçe Bahadır'ın sosyal medyadan 'Günaydın' notuyla paylaştığı makyajsız hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gökçe Bahadır'ın hayranlarının bir kısmı bu halini eleştirirken büyük çoğunluk Gökçe Bahadır'ın makyajsız daha güzel olduğunu savundu. İşte Gökçe Bahadır'ın ve diğer ünlülerin çok konuşulan makyajsız halleri...