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  • Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

Son dönemlerde ünlüler arasında moda haline gelen 'Sıfır makyaj' paylaşımına son katılan oldu. Gökçe Bahadır'ın sıfır makyaj pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Gökçe Bahadır'ın makyajsız paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Gökçe Bahadır'ın takipçilerinin bir kısmı ünlü oyuncunun makyajsız halinin daha güzel olduğunu savunurken bir kısmı 'Bu halinizle tanımak zor' gibi yorumlar yaptı. İşte Gökçe Bahadır ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 17:29
Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

'ın sosyal medyadan 'Günaydın' notuyla paylaştığı makyajsız hali beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gökçe Bahadır'ın hayranlarının bir kısmı bu halini eleştirirken büyük çoğunluk Gökçe Bahadır'ın makyajsız daha güzel olduğunu savundu. İşte Gökçe Bahadır'ın ve diğer ünlülerin çok konuşulan makyajsız halleri...

Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

HADİSE

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Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

HADİSE

Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

SEREN SERENGİL

Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

SEREN SERENGİL

Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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