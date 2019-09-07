Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...
Gökçe Bahadır sosyal medyayı salladı! Gökçe Bahadır'a yorum yağmuru...
Son dönemlerde ünlüler arasında moda haline gelen 'Sıfır makyaj' paylaşımına son katılan Gökçe Bahadır oldu. Gökçe Bahadır'ın sıfır makyaj pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Gökçe Bahadır'ın makyajsız paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Gökçe Bahadır'ın takipçilerinin bir kısmı ünlü oyuncunun makyajsız halinin daha güzel olduğunu savunurken bir kısmı 'Bu halinizle tanımak zor' gibi yorumlar yaptı. İşte Gökçe Bahadır ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 07.09.2019
16:07
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019
17:29