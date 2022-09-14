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Haberler Galeri Gökçe Bahadır'ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı
Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:31

Gökçe Bahadır'ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır müzisyen Emir Ersoy ile şubat ayında Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncu son olarak Venedik pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı odağı oldu. Gökçe Bahadır'ın yeni paylaşımlarına ise beğeni ve yorum yağdı.

Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy'la evlenmişti. Alaçatı'da düzenlenen törene ise ünlüler akın etmişti.

Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı

Mükemmel bir düğüne imza atan Bahadır ile Ersoy, yazlık almak için harekete geçmişlerdi. Çift, sonunda istedikleri gibi bir ev buldu. Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatılı oldu ve buradan 5 milyon TL'ye bir yazlık aldılar.

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Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı

Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk villanın yeni sahipleri oldu. Birçok ünlü isim ile de komşu olan çift, evlerini tadilat yaptırıp, yerleşti.

Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yolda giderken eşiyle mola veren Gökçe Bahadır, yol kenarındaki romantik dansıyla ilgi toplamıştı.

Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı

Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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