Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
11:31
Gökçe Bahadır'ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır müzisyen Emir Ersoy ile şubat ayında Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy'la verdiği konserlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncu son olarak Venedik pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı odağı oldu. Gökçe Bahadır'ın yeni paylaşımlarına ise beğeni ve yorum yağdı.