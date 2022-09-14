Gökçe Bahadır’ın Venedik pozları hayran bıraktı! Beğeni ve yorum yağdı

Mükemmel bir düğüne imza atan Bahadır ile Ersoy, yazlık almak için harekete geçmişlerdi. Çift, sonunda istedikleri gibi bir ev buldu. Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatılı oldu ve buradan 5 milyon TL'ye bir yazlık aldılar.