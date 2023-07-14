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Giriş Tarihi: 14.07.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 12:41

Gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın'a kaptırmıştı! Melisa Döngel'e Sergen Yalçın sorulunca...

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel, gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın'a kaptırdı. Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İkili, birlikte güzel zaman geçirdi ve bu süreçte yakınlaştı. Sefo'nun sosyal medyadan yaptığı manidar paylaşım ise ortalığı karıştırdı. Melisa Döngel önceki gün Bebek'te bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. Kendisine Sergen Yalçın sorulan Döngel bakın ne yaptı?

Gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın’a kaptırmıştı! Melisa Döngel’e Sergen Yalçın sorulunca...

Sefo ile bir dargın bir barışık aşk yürüten güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde ilişkisine son vermişti. Rapçi Sefo'dan ayrılan Melisa Döngel, gönlünü Sergen Yalçın'a kaptırdı. İddiaya göre ikili, Alaçatı'da tatil yaptı. Aradaki 27 yaş farkı da gündemi sarstı.

Gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın’a kaptırmıştı! Melisa Döngel’e Sergen Yalçın sorulunca...

Ayrılığın ardından Sefo, göndermelerde bulunup tekrar barışmak istese de güzel oyuncu, geri dönmeyeceğinin sinyalini vermişti.

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Gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın’a kaptırmıştı! Melisa Döngel’e Sergen Yalçın sorulunca...

Daha ayrılığın üzerinden çok süre geçmeden Döngel'in adı teknik direktör Sergen Yalçın ile anıldı.

Gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın’a kaptırmıştı! Melisa Döngel’e Sergen Yalçın sorulunca...

FLÖRT BAŞLADI!
İddialara göre, bayram boyunca Alaçatı'da birlikte zaman geçiren Melisa Döngel ve Sergen Yalçın birlikte tatil yaptı.

Gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın’a kaptırmıştı! Melisa Döngel’e Sergen Yalçın sorulunca...

Arkadaşları sayesinde güzel oyuncuyla tanışan Yalçın, tatil boyunca Döngel'in yanından ayrılmadı.

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