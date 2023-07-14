Giriş Tarihi: 14.07.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 12:41

Gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın'a kaptırmıştı! Melisa Döngel'e Sergen Yalçın sorulunca...

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel, gönlünü 50 yaşındaki Sergen Yalçın'a kaptırdı. Melisa Döngel'in geçtiğimiz bayram tatilinde Alaçatı'da Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İkili, birlikte güzel zaman geçirdi ve bu süreçte yakınlaştı. Sefo'nun sosyal medyadan yaptığı manidar paylaşım ise ortalığı karıştırdı. Melisa Döngel önceki gün Bebek'te bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. Kendisine Sergen Yalçın sorulan Döngel bakın ne yaptı?