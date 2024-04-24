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Haberler Galeri Gönlünü bakın kime kaptırdı? Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla yeni aşka yelken açtı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:43

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla yeni aşka yelken açtı!

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz çalkantılı aşklarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdi de yeni aşkıyla gündeme geldi. İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde bulmuştu. Ancak ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yollarını ayırmıştı. 28 yaşındaki ünlü oyuncu aradığı aşkı sonunda buldu. Güzel oyuncu gönlünü bakın kime kaptırdı?

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla yeni aşka yelken açtı!

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde bulmuştu. Ancak aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in birlikteliği kısa sürmüştü.

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla yeni aşka yelken açtı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ TAKİPTEN ÇIKARDI!

Sosyal medyada Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi magazin gündeminde yer aldı.

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Gönlünü bakın kime kaptırdı? Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla yeni aşka yelken açtı!

AYRILIĞIN SEBEBİ O FOTOĞRAF...

Ayrılığın; Dilan'ın eski aşkı Furkan Andıç ile Mert Yazıcıoğlu'nun bir araya geldiği davet sonrası olması kafaları karıştırdı… Yanlarında Dilan'ın küs olduğu, Furkan'ın sevgilisi Aybüke Pusat da vardı.

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla yeni aşka yelken açtı!

Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le biten ilişkisi hakkında, "Bunlar her insan arasında olabilen normal şeyler. Hiç bulandırmaya gerek yok. Anlaşamadığımızı fark ettik ve saygı çerçevesinde ayrılık kararı aldık" demişti.

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Dilan Çiçek Deniz ünlü yönetmenin oğluyla yeni aşka yelken açtı!

Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli birliktelik yaşayan Deniz aradığı aşkı sonunda buldu.

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