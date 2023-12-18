Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 11:06

Gönül Dağı'nın Asuman'ı ayna pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar endamıyla göz kamaştırdı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar süper minisi ile arz-ı endam eyledi görenlerin nutku tutuldu! Genç oyuncu Hazal Çağlar güzelliğiyle görenleri mest etmeye devam ediyor. Gönül Dağı dizisinin esmer güzeli Hazal Çağlar nam-ı diğer Asuman son olarak paylaştığı minili pozları ile hayranlarını adeta hipnoz etti. Hazal Çağlar'ın ayna pozlarına "Yangın yeri buralar" "Ne yaptın Asuman?" "Utanır insan bu kadar güzel olur mu?" "Aman Ramazan göremesin" yorumları yağdı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın süper minili ayna pozları...