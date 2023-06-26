Gönül Dağı’nın Asuman’ı taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! Hazal Çağlar’ın duru güzelliğine övgüler yağdı!

Giriş Tarihi: 26.06.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 12:32

İlk dizisi ile şöhrete kavuşan şanslı oyunculardan Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar spor pozları ile büyüledi. Gönül Dağı dizisinin köylü güzeli Hazal Çağlar paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, taytını çekti spor paylaşımı Instagram'a damga vurdu. Hazal Çağlar güzelliği ve zarafeti ile sosyal medyanın çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Hazal Çağlar'ın ayna pozuna beğeni yağdı. Doğal güzelliğine güvenen ve sıfır makyaj spor paylaşımı yapan Hazal Çağlar duru güzelliğiyle övgüleri topladı... İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın spor paylaşımı...