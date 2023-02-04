Gönül Dağı’nın Selami’si Eser Eyüboğlu: Başrollerin çok güzel/yakışıklı olması bana organik gelmiyor!

Çocukluğu Trabzon'da geçti; yeşili bol, yokuşları dik, iklimi keskin ve yağışı bol bir bölgede... Sabah kahvaltılarını ağaç tepelerinde yaptığı bir çocukluğu oldu. Annesi küçükken hep Trabzon Devlet Tiyatrosu'na götürdü, orada gördüğü insanlarla özdeşleştirdi kendini, böyle başladı oyunculuk hevesi. Şimdilerde de ekranların en sevilen oyuncularından biri… Eser Eyüboğlu, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programımda bu haftaki konuğum oldu. Kariyer yolculuğunun yanı sıra özel hayatından ve merak edilenlerinden bahsetti.