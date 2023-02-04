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Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Selami’si Eser Eyüboğlu: Başrollerin çok güzel/yakışıklı olması bana organik gelmiyor!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 11:57

Gönül Dağı’nın Selami’si Eser Eyüboğlu: Başrollerin çok güzel/yakışıklı olması bana organik gelmiyor!

Çocukluğu Trabzon'da geçti; yeşili bol, yokuşları dik, iklimi keskin ve yağışı bol bir bölgede... Sabah kahvaltılarını ağaç tepelerinde yaptığı bir çocukluğu oldu. Annesi küçükken hep Trabzon Devlet Tiyatrosu'na götürdü, orada gördüğü insanlarla özdeşleştirdi kendini, böyle başladı oyunculuk hevesi. Şimdilerde de ekranların en sevilen oyuncularından biri… Eser Eyüboğlu, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programımda bu haftaki konuğum oldu. Kariyer yolculuğunun yanı sıra özel hayatından ve merak edilenlerinden bahsetti.

YASEMİN DÖNGEL
Gönül Dağı’nın Selami’si Eser Eyüboğlu: Başrollerin çok güzel/yakışıklı olması bana organik gelmiyor!

Gönül Dağı'nın Selami Ferses'i olarak gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu, Sabah'ın YouTube kanalında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyunculuktan ve oyunculuklardan bahsederken, "günümüzde kahverengi gözlü kumral tipler biraz okumak tırmalamak zorunda. Türkiye'de renkli göz daha dikkat çekici" diyerek eleştiride bulundu. "Başrollerin çok yakışıklı veya çok güzel olması organik gelmiyor bana" diyen Eyüboğlu, "Popülaritenin değil de tekrar kalitenin konuşulduğu günler gelecek mi acaba?" diyerek kaygılarını da dile getirdi. İşte röportajın tüm detayları…

Gönül Dağı’nın Selami’si Eser Eyüboğlu: Başrollerin çok güzel/yakışıklı olması bana organik gelmiyor!

-Öncelikle nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Gönül Dağı'nda devam ediyorum, Sivrihisar'da çekiyoruz, 400 km uzaklıkta İstanbul'a. Onun dışında İstanbul'a geldiğimde bebek bakıyorum. 1,5 hafta sonra 2 yaşları bitecek olan ikiz bebeğim var. Tek yumurta ikizi iki tane erkek. Öyle, onlarla ilgileniyorum.

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Gönül Dağı’nın Selami’si Eser Eyüboğlu: Başrollerin çok güzel/yakışıklı olması bana organik gelmiyor!

ÖNCELİKLERİM TAMAMEN DEĞİŞTİ

-İkizler doğduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Her şey değişti hayatımda. Önceliklerim tamamen değişti. Bu iki çocuk tek çocuk meselesi değil bir bebek insanın hayatına girdiği zaman tamamen ona dönüyormuş çehresini yani bunu öğrendim. Eskiden kendi planlarımı yapıyordum kafama göre ama şu anda 'acaba şunu yaparsam onlar ne kadar etkilenir?' ya da 'böyle bir yola girersem onlara ne kadar zaman ayırabilirim?' diye düşünüyorum. Bazen yorucu oluyor, çünkü insanın kendi hayallerinden hedeflerinden uzaklaşması… İki tane adam giriyor eve, 'bize bak, bundan sonra hep bizdesin' diyor. O yüzden bazen özleyebiliyor insan kendi hayallerini hedeflerini. Ama yine de teraziye koyduğunda onlar ağır basıyor. Onların mutluluğu için yoruyorsun kendini daha fazla. Bundan da şikayet etmiyorum aslında. Ara ara özlüyorum eski yaptığım şeyleri. Bir şeyler okumayı bir şeyler izlemeyi… Çocuklar aslında sanki böyle mama yiyerek değil de beyninden parçalar ısırarak büyüyorlar gibi geliyor bazen. İnşallah bir süre sonra izin verecekler bir şeyler yapmamıza. Çok seviyorum kendilerini bu arada, sağlıkları yerinde olsun şikayetim yok. Tamam azıcık var, bazen var (gülüyor).

Gönül Dağı’nın Selami’si Eser Eyüboğlu: Başrollerin çok güzel/yakışıklı olması bana organik gelmiyor!

-Eşinizle ilişkiniz nasıl şekillendi bu süreçte?

O daha çok çocuklara dönmek zorunda kaldı yüzünü. Çalışıyordu ama bir süredir evde çocuklarla ilgileniyor. O da çok yoruldu. İkimiz de çocuklara döndük. Artık şey konuşuyoruz; mamaları bitti mi? bezler ne kadar kaldı, almak gerekir mi? Hiç hayalimde böyle şeyler yoktu benim açık söyleyeyim. Ama çok mutluyum oldukları için. Onlarla zaman geçirmek gerçekten çok keyifli. Bugüne kadar her şey boşmuş dedirtiyorlar insana.

Gönül Dağı’nın Selami’si Eser Eyüboğlu: Başrollerin çok güzel/yakışıklı olması bana organik gelmiyor!

TRABZONDA BÜYÜDÜĞÜM İÇİN MESUDUM

-Oyunculuktan ve diziden bahsedeceğiz. Öncesinde kısaca çocukluk anılarınızı dinlemek isterim… Şöyle bir düşündüğünüz zaman, çocukluğunuza dair nasıl anılara sahipsiniz? O anılarda mutluluk mu dolu, hüzün mü?

Keyifli de var, hüzünlü de var. Canımı sıkan şey de çok olmuştur. Hepimizin vardır, reddedebileceğimiz bir şey değildir. Çocukluğum Trabzon'da geçti. 19 yaşıma kadar Trabzon'da yaşadım. Yeşili bol, yokuşları dik, iklimi keskin, yağışı bol. İnsan yaşadığı yere göre şekillenir. Ben çok mesudum açıkçası Trabzon'da büyüdüğüm için. Sabah kahvaltısını karayemiş ağacının tepesinde yapan bir çocuktum köyde kaldığımız zamanlarda. Sonra 1 sene Erzurum'da oyunculuk okudum 19 yaşımda. Sonra Ankara'ya gitmeye karar verdim. Tekrar sınava girdim, Bilkent oyunculuk kazandım. 4 sene daha okudum ve mezun oldum.

-Yani hep oyunculuk üzerine okudunuz… Ne zaman başladı bu heves peki?

Annem küçükken bizi hep Trabzon Devlet Tiyatrosu'na götürüyordu. Orada böyle oyunları izlerken gördüğüm insanlarla özdeşleştiriyordum kendimi. Hoşuma gitmeye başladı bu iş. Burada mutlu olabileceğimi, becerebileceğimi düşündüm. Bunu tercih ettim. Fena da gitmedi. Günümüzde çok öyle işlemiyor gerçi de biz ortalama tipler, kahverengi gözlü kumral tipler biraz okumak tırmalamak zorundayız. Öyle armut piş ağzıma düş olmuyor.

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