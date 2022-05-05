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Haberler Galeri Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Gözünü kaybettiği söylenen Gönül Yazar'dan haber var!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 09:42

Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Gözünü kaybettiği söylenen Gönül Yazar'dan haber var!

85 yaşındaki Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar'dan önceki gün hayranlarını korkutan bir haber gelmişti. Evinde kaza geçirdiği öğrenilen Gönül Yazar; gece saatlerinde yatağından uyanarak ayağa kalktı, ancak Yazar'ın ayağı kaydı ve başını duvara vurdu. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran ünlü sanatçı, hastanelik oldu. Yaşananların ardından usta sanatçının sol gözünü kaybettiği iddia edildi. Yazar cephesinden konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Gönül Yazar'ın sağlık durumu...

Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Gözünü kaybettiği söylenen Gönül Yazar’dan haber var!

'2. Sayfa' programında önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Gözünü kaybettiği söylenen Gönül Yazar’dan haber var!

İddialara göre Gönül Yazar; gece saatlerinde yatağından uyanarak ayağa kalktı, ancak Yazar'ın ayağı kaydı ve başını duvara vurdu. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran ünlü sanatçı, hastanelik oldu.

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Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Gözünü kaybettiği söylenen Gönül Yazar’dan haber var!

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Yazar'ın ilk önce göz çevresinde morluklar oluştu. Ünlü sanatçının gözündeki morluk yaklaşık iki hafta sonra geçti, ama ünlü sanatçının sol gözü görme yetisini kaybettiği öne sürüldü.

Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Gözünü kaybettiği söylenen Gönül Yazar’dan haber var!

SAĞ GÖZÜNDE DE BULANIKLIK BAŞLADI!

Yaşanılan bu olayın hemen ardından Yazar'ın sağ gözünde de bulanıklık başladı.

Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Gözünü kaybettiği söylenen Gönül Yazar’dan haber var!

İKİ AYRI AMELİYAT OLDU!

Sanatçı iki ayrı ameliyat oldu.

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