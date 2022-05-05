Giriş Tarihi: 05.05.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 09:42

Gönül Yazar hayranlarını korkutmuştu! Gözünü kaybettiği söylenen Gönül Yazar'dan haber var!

85 yaşındaki Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar'dan önceki gün hayranlarını korkutan bir haber gelmişti. Evinde kaza geçirdiği öğrenilen Gönül Yazar; gece saatlerinde yatağından uyanarak ayağa kalktı, ancak Yazar'ın ayağı kaydı ve başını duvara vurdu. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran ünlü sanatçı, hastanelik oldu. Yaşananların ardından usta sanatçının sol gözünü kaybettiği iddia edildi. Yazar cephesinden konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Gönül Yazar'ın sağlık durumu...