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  • Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

Daha önce 7 kez evlenip boşanan , "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum" dedi. Türk Sanat Müziği'nin efsane seslerinden Gönül Yazar, 24 yılın ardından geçtiğimiz akşam Kırklareli'nde düzenlenen festivalde sahne aldı. 83 yaşındaki Yazar, gelin olmak istediğini söyledi. Müzik dünyasının 'Taş Bebek' lakabıyla anılan Gönül Yazar, sahnede alkış tufanına tutuldu. Yazar, bu manzara karşısında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum" dedi. Ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın son halini görenler inanamadı. Genç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan Gönül Yazar açıklamalarıyla da şaşırttı.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 07:29
Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

82 yaşındaki usta şarkıcı , 2. Sayfa programına konuk oldu, 1 aydır hayatında birisinin olduğunu söylemişti. Sunucularla sohbet eden Gönül Yazar, "21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." dedi. Gönül Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap vermişti. Gönül Yazar, hayatında olan kişinin ismini ise açıklamadı.

Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

MANSUR ARK

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Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

MANSUR ARK

Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

MANSUR ARK

Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

MANSUR ARK

Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

GÖKSEL

Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

GÖKSEL

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