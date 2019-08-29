Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

82 yaşındaki usta şarkıcı Gönül Yazar, 2. Sayfa programına konuk oldu, 1 aydır hayatında birisinin olduğunu söylemişti. Sunucularla sohbet eden Gönül Yazar, "21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." dedi. Gönül Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap vermişti. Gönül Yazar, hayatında olan kişinin ismini ise açıklamadı.