Gönül Yazar’ın son hali şaşırttı! Gönül Yazar ‘İnşallah telli duvaklı gelin olurum’

Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum" dedi. Türk Sanat Müziği'nin efsane seslerinden Gönül Yazar, 24 yılın ardından geçtiğimiz akşam Kırklareli'nde düzenlenen festivalde sahne aldı. 83 yaşındaki Yazar, gelin olmak istediğini söyledi. Müzik dünyasının 'Taş Bebek' lakabıyla anılan Gönül Yazar, sahnede alkış tufanına tutuldu. Yazar, bu manzara karşısında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum" dedi. Ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın son halini görenler inanamadı. Genç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan Gönül Yazar açıklamalarıyla da şaşırttı.