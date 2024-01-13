Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!

Kim derdi ki bir gün New York'ta canım Türk kahvesi çekecek ve bunu bir dünya starının yeni açtığı mağazada tesadüfen içeceğim... Evet yanlış duymadınız, Türk kahvesi nerede var, nereye gitsem diye düşünürken başıma bu da geldi. Üstelik mağazayı ziyaret etmek hiç de kolay değil; randevulu ve pek kimseye de randevu vermiyorlar. Bu mağazayı açan kişi Angelina Jolie'den başkası değil...