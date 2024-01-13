Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
06:24
Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!
Angelina Jolie geçtiğimiz temmuz ayında Jean-Michel Basquiat'ın New York'taki stüdyosunu alıp burayı moda mağazası olarak açtı. Kapının üzerinde beyaz sprey boyayla Atelier Jolie logosu var. Burada Jolie'nin moda seçimleri satılıyor. İçeride terzilik ve ileri dönüşüm hizmetleri veriliyor. Ayrıca yerel zanaatkarlar da burayı galeri alanı olarak kullanıyor. Kafede mülteciler çalışıyor. Mekanda Angelina Jolie'nin de çok sevdiği Türk kahvesi satılıyor. Menüde ayrıca baklava ve peynirli pide de var.