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Haberler Galeri Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 06:24

Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!

Angelina Jolie geçtiğimiz temmuz ayında Jean-Michel Basquiat'ın New York'taki stüdyosunu alıp burayı moda mağazası olarak açtı. Kapının üzerinde beyaz sprey boyayla Atelier Jolie logosu var. Burada Jolie'nin moda seçimleri satılıyor. İçeride terzilik ve ileri dönüşüm hizmetleri veriliyor. Ayrıca yerel zanaatkarlar da burayı galeri alanı olarak kullanıyor. Kafede mülteciler çalışıyor. Mekanda Angelina Jolie'nin de çok sevdiği Türk kahvesi satılıyor. Menüde ayrıca baklava ve peynirli pide de var.

FUNDA KARAYEL
Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!

Kim derdi ki bir gün New York'ta canım Türk kahvesi çekecek ve bunu bir dünya starının yeni açtığı mağazada tesadüfen içeceğim... Evet yanlış duymadınız, Türk kahvesi nerede var, nereye gitsem diye düşünürken başıma bu da geldi. Üstelik mağazayı ziyaret etmek hiç de kolay değil; randevulu ve pek kimseye de randevu vermiyorlar. Bu mağazayı açan kişi Angelina Jolie'den başkası değil...

Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!

Moda sektörüne giren Jolie, geçtiğimiz temmuz ayında Jean-Michel Basquiat'ın New York'taki stüdyosunu alarak ilk mağazasını orada açacağını söylemişti. Mülk birkaç kez el değiştirmiş olsa da, üretken sanatçının izleri hâlâ varlığını sürdürüyor. Kapının üzerine beyaz sprey boyayla Jolie logosunun işlendiği boş bir tuval asılmış.

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Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!

Bu arada Jolie'nin moda seçimleri medyada yoğun ilgi görüyor. Kendisi ve çocuklarının fotoğrafları sık sık çekiliyor, stilleri inceleniyor. Çocuklarından Shiloh ve Zahara, sanatçının 2021 yapımı filmi 'Eternals'ın galasında annelerinin arşivinden parçalar giydi.

Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!

Modayla çok ilgili olan Jolie, bu mekanı bir işbirliği alanı haline getirmiş, terzilik hizmetleri veren yerel zanaatkarlar için bir galeriye dönüştürmüş ve mülteci örgütleriyle ortaklaşa işletilen bir kafe ile birleştirmiş. Bir tür kültür merkezi ile tasarımın bir araya geldiği bir atölye gibi aslında.

Gönülleri fethetti! Angelina Jolie’nin mekanında Türk kahvesi!

"Büyük bir moda tasarımcısı olmak istemiyorum. Başkalarının buna dönüşmesi için bir ev inşa etmek istiyorum" demiş. Yani Jolie'nin amacı topluluk yaratmak.

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