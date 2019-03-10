‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

- ABD'de maç yapıp ABD'li bir boksörden kemeri almanın imkansız olduğu, isteseniz bile bunu size vermezler yorumları çok yapılıyordu. Hakikaten siz de buna benzer bir tavırla karşılaştınız mı ABD'de?

- Futboldaki gibi bir ev sahibi avantajları elbette ki vardı. Bahsettiğiniz tavrı maçı 10. rauntta bitirdiklerinde hissettik zaten. Onun haricinde, tabii ki tahrikler ve psikolojik baskılar oluyordu. Fakat ben bunların hepsini aştım, zaten buna hazırdım. Yoksa maçtan önce basın toplantısı için salona girdiğimde rakibimin ekibi havlamaya başlamıştı. Konuşmaya başladım, havlama taklitleri, el hareketleri devam ediyordu. Resmen psikolojimizi bozup, bizi tahrik etmeye çalışıyorlardı.



- Maçtan önce rakibinizle konuşmuş muydunuz?

- Maçtan üç hafta önce ABD'nin FOX kanalında Dirrell ile bir yüzleşme programı oldu. Hatta orada da Kerem Bürsin tercümanlığımı yaptı sağ olsun (gülüyor). Dirrell orada o kadar rahattı ki, fazlasıyla küçümsüyordu beni. "Nakavt edeceğim seni" dedi. Orada tavrını gördüm "Görüşürüz" dedim. Çıktım ve aslanlar gibi mücadelenin hakkını verdim. Yaptığınız işin hakkını verirseniz herkesin ağzı kapanır. Öteki türlü kimse sizi ciddiye almaz.