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  • ‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

’ Dünya Şampiyonu : Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

günü milli boksörümüz , ile yaptığı WBC Dünya Süper Orta Siklet unvan maçında, tartışmalı hakem kararları sonrasında Altın Kemer'den oldu. Olaylı maçın ardından ilk kez Pazar SABAH'a konuşan Yıldırım iddialı: "Halkımın maç sonrası bana sahip çıkması içimde bir ateş yaktı. Eğer rövanş maçı yapılırsa o ringi yıkacağım"

MEHMET BEDİROĞLU Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 10.03.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 10:32
‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

Tarih 24 Şubat 2019, yer ABD, Minneapolis. Türkiye saati ile 07.00 sularında birçoklarına göre Türkiye boks tarihinin en büyük maçı başlıyor. Sivaslı Türk boksör , ABD'li rakibi Anthony Dirrell'in karşısında ringde, herkes nefesini tutmuş ve acaba Avni, daha önce Muhammed Ali'nin, Mike Tyson'ın taktığı altın kemeri kazanabilecek mi diye bekliyor.

‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

Derken maçın bitmesine daha 2 raund varken, 10. rauntta maçın hakemleri Avni'nin rakibi Dirrell'in kaşının açıldığı gerekçesiyle maçı durduruyor ve karşılaşmayı bitiriyorlar. Yapılan puan hesaplaması sonucu ise kemer ve şampiyonluk Dirrell'e veriliyor. hem yıkılıyor hem donup kalıyor hem de fazlasıyla öfkeleniyor. Sonuçta yıllardır çalışıp çabaladığı şampiyonluk bir anda elinden alınmış oluyor...

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‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

İşte bu olaylı maçın ardından ilk kez Pazar SABAH ile bir araya geldi. Yıldırım ile skandal hakem kararını da, rövanş talebini de, havaalanında bir şampiyonmuş gibi karşılanmasını da konuştuk. Türkiye'ye dönüşünde halkın ona desteğinden çok etkilenen Yıldırım eğer rövanş talebi kabul edilirse bu kez şampiyonluğu şansa bırakmayacağını ve gece gündüz çalışacağını söylüyor...

‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

- Havalanındaki karşılamadan başlayalım isterseniz. Şampiyon gibi karşılandınız. Ne hissettiniz o kalabalığı görünce?
- Gerçekten şok oldum. Kendi kendime dedim ki o an "Evet hesapta maçı kaybettik ama çok daha değerlisini, halkı kazandık galiba". Gerçekten halk beni sahiplendi, "Kaybetsen de bizim şampiyonumuzsun" dedi. Bazen insan ne diyeceğini, ne yapacağını bilemez, şaşırır ya, benim için öyle bir andı. Doğrusu biraz duygulandım da.

‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

- Belki rakibinizi nakavt edip maçı kazanıp dönseydiniz böyle bir kalabalık olmayacaktı?
- Yemin ederim, herkes bunu söylüyor (gülüyor). Doğrudur. Bizim halkımız hakkı yeneni korumayı, ona sahip çıkmayı iyi bilir. O gece insanların ABD vizesi olsa hiç düşünmez çıkar gelirlerdi sanki oraya. Boksu takip eden etmeyen, hatta ev kadınları bile gelip "Maçını izledik, üzüldük" diyorlar.

‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

- Daha önce "Bazen bir mağlubiyet 15 galibiyetten iyi olabilir" demişsiniz, sizce bu sonmağlubiyet o türden miydi?
- Burada kaybettiğimi düşünmüyorum aslında. Kağıt üzerinde mağlup görünsek de çok şey kazandık. Bir kere bu maçla birlikte dünya bizi kabullendi. "Evet" dediler "Türkiye'de diye bir boksör var ve bu kemerin en büyük taliplerinden biri..."

‘Gönüllerin’ Dünya Şampiyonu Avni Yıldırım: Rövanş olursa o ringi başlarına yıkarım!

- ABD'de maç yapıp ABD'li bir boksörden kemeri almanın imkansız olduğu, isteseniz bile bunu size vermezler yorumları çok yapılıyordu. Hakikaten siz de buna benzer bir tavırla karşılaştınız mı ABD'de?
- Futboldaki gibi bir ev sahibi avantajları elbette ki vardı. Bahsettiğiniz tavrı maçı 10. rauntta bitirdiklerinde hissettik zaten. Onun haricinde, tabii ki tahrikler ve psikolojik baskılar oluyordu. Fakat ben bunların hepsini aştım, zaten buna hazırdım. Yoksa maçtan önce basın toplantısı için salona girdiğimde rakibimin ekibi havlamaya başlamıştı. Konuşmaya başladım, havlama taklitleri, el hareketleri devam ediyordu. Resmen psikolojimizi bozup, bizi tahrik etmeye çalışıyorlardı.

- Maçtan önce rakibinizle konuşmuş muydunuz?
- Maçtan üç hafta önce ABD'nin FOX kanalında Dirrell ile bir yüzleşme programı oldu. Hatta orada da Kerem Bürsin tercümanlığımı yaptı sağ olsun (gülüyor). Dirrell orada o kadar rahattı ki, fazlasıyla küçümsüyordu beni. "Nakavt edeceğim seni" dedi. Orada tavrını gördüm "Görüşürüz" dedim. Çıktım ve aslanlar gibi mücadelenin hakkını verdim. Yaptığınız işin hakkını verirseniz herkesin ağzı kapanır. Öteki türlü kimse sizi ciddiye almaz.

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