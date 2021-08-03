Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar! Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti...

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.