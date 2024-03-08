Görenlerin nutku tutuldu! Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün güzelliğiyle mest etti!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün son hali ile sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı.