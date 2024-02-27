Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Hong Kong tatiline Kurt Efe damga vurdu! Baba-oğul pozu hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 27.02.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
08:59
Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Hong Kong'a uçtu. Başak Dizer ülkeye ilk geliş anlarından itibaren paylaşımlarda bulunarak takipçilerine Hong Kong'u tanıttı. Başak Dizer'in tatil paylaşımlarında en dikkat çeken tabi ki Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin pozu oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni karesine beğeni ve yorum yağdı. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile her anı büyük ilgi görüyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin Hong Kong pozu...