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Haberler Galeri Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in Hong Kong tatiline Kurt Efe damga vurdu! Baba-oğul pozu hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 08:59

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in Hong Kong tatiline Kurt Efe damga vurdu! Baba-oğul pozu hayran bıraktı!

Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Hong Kong'a uçtu. Başak Dizer ülkeye ilk geliş anlarından itibaren paylaşımlarda bulunarak takipçilerine Hong Kong'u tanıttı. Başak Dizer'in tatil paylaşımlarında en dikkat çeken tabi ki Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin pozu oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni karesine beğeni ve yorum yağdı. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile her anı büyük ilgi görüyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin Hong Kong pozu...

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Hong Kong tatiline Kurt Efe damga vurdu! Baba-oğul pozu hayran bıraktı!

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı...

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Hong Kong tatiline Kurt Efe damga vurdu! Baba-oğul pozu hayran bıraktı!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

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Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Hong Kong tatiline Kurt Efe damga vurdu! Baba-oğul pozu hayran bıraktı!

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son olarak oğlu Kurt Efe ile yeni karesi beğeni topladı.

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Hong Kong tatiline Kurt Efe damga vurdu! Baba-oğul pozu hayran bıraktı!

Yer aldığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Hong Kong'a uçtu.

Gözde çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Hong Kong tatiline Kurt Efe damga vurdu! Baba-oğul pozu hayran bıraktı!

Başak Dizer ülkeye ilk geliş anlarından itibaren paylaşımlarda bulunarak takipçilerine Hong Kong'u tanıttı.

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