Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:24

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! Ünlü sunucu Esra Ceyhan’dan kızı Ayşe’ye duygusal doğum günü mesajı!

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede? Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. Merak edilen isimlerden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 53 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü sunucu son olarak 16 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.