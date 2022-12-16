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Haberler Galeri Gözlerden uzak büyütüyor… Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi oğlu Leon’u böyle anlattı! İşte Leon’un son hali…
Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 13:21

Gözlerden uzak büyütüyor… Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi oğlu Leon’u böyle anlattı! İşte Leon’un son hali…

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi projeye veda etti. Hande Ataizi'nin sürpriz ayrılığının ardından hayatı merak konusu oldu. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Oğlu Leon hakkında konuşan Ataizi, "Okula gidip geliyor, dersleri iyi, piyano eğitimi alıyor" demişti. Ünlü oyuncu muhabirlerin "Leon büyüdüğünde ne olmak istiyor?" sorusuna "Pilot olmak istiyormuş. İstediği mesleği yapabilir" demişti. İşte merak edenler için Hande Ataizi'nin oğlu Leon'un son hali…

Gözlerden uzak büyütüyor… Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi oğlu Leon’u böyle anlattı! İşte Leon’un son hali…

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi projeye veda etti. Hande Ataizi'nin sürpriz ayrılığının ardından hayatı merak konusu oldu.


Gözlerden uzak büyütüyor… Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi oğlu Leon’u böyle anlattı! İşte Leon’un son hali…

Oğlu Leon hakkında konuşan Ataizi, "Okula gidip geliyor, dersleri iyi, piyano eğitimi alıyor" demişti. Ünlü oyuncu muhabirlerin "Leon büyüdüğünde ne olmak istiyor?" sorusuna "Pilot olmak istiyormuş.

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Gözlerden uzak büyütüyor… Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi oğlu Leon’u böyle anlattı! İşte Leon’un son hali…

İstediği mesleği yapabilir" diyerek ekledi: "Ben onu gereksiz harcama yapmama konusunda disiplinli büyütüyorum.

Gözlerden uzak büyütüyor… Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi oğlu Leon’u böyle anlattı! İşte Leon’un son hali…

Her şeye sahip olamayacağını bilmeli. Ben de gereksiz harcama yapmam. Evime yürüyerek giderim.

Gözlerden uzak büyütüyor… Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi oğlu Leon’u böyle anlattı! İşte Leon’un son hali…

Dışarı çıktığımda kolay kolay araç kullanmam. Metroya binerim. Ben mesleğimi çok seviyorum az ya da çok para kazanayım fark etmiyor.

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