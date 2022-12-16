Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 13:21

Gözlerden uzak büyütüyor… Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi oğlu Leon’u böyle anlattı! İşte Leon’un son hali…

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi projeye veda etti. Hande Ataizi'nin sürpriz ayrılığının ardından hayatı merak konusu oldu. Oyuncu Hande Ataizi 6 yıllık evliliğin sonunda Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey'den 2018'de önce boşanmıştı. Oğlu Leon hakkında konuşan Ataizi, "Okula gidip geliyor, dersleri iyi, piyano eğitimi alıyor" demişti. Ünlü oyuncu muhabirlerin "Leon büyüdüğünde ne olmak istiyor?" sorusuna "Pilot olmak istiyormuş. İstediği mesleği yapabilir" demişti. İşte merak edenler için Hande Ataizi'nin oğlu Leon'un son hali…