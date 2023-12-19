GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" 10. kez sahiplerini buldu. Birbirinden ünlü isimlerler, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Adeta ünlüler geçidi yaşanan görkemli gecede şıklık yarışı vardı... 2023 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimlerin ödülleriyle buluştuğu gecede, usta sanatçı Şener Şen'e 'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü' ve Teoman'a "Zamansızlık Ödülü" verilirken, Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit "10. Yıl Özel İkon" ödülüne layık görüldü. Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Yiğit Koçak ise "Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. İşte GQ Men of the Year 2023 Ödülleri sahipleri ve yıldızlar geçidinden kareler...