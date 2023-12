GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

GQ Türkiye gecesinde yıldızlar' geçidi yaşandı! GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün gece gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. What's Your Guilty Pleasure' temasıyla sıra dışı bir kurguya ev sahipliği yapan gecede müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla yaşama özgünlük katan isimlere ödülleri takdim edildi.