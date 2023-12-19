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Haberler Galeri GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 09:12

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" 10. kez sahiplerini buldu. Birbirinden ünlü isimlerler, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Adeta ünlüler geçidi yaşanan görkemli gecede şıklık yarışı vardı... 2023 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimlerin ödülleriyle buluştuğu gecede, usta sanatçı Şener Şen'e 'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü' ve Teoman'a "Zamansızlık Ödülü" verilirken, Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit "10. Yıl Özel İkon" ödülüne layık görüldü. Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Yiğit Koçak ise "Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. İşte GQ Men of the Year 2023 Ödülleri sahipleri ve yıldızlar geçidinden kareler...

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

GQ Türkiye gecesinde yıldızlar' geçidi yaşandı! GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün gece gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. What's Your Guilty Pleasure' temasıyla sıra dışı bir kurguya ev sahipliği yapan gecede müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla yaşama özgünlük katan isimlere ödülleri takdim edildi.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

Samsung Galaxy ana sponsorluğunda GQ Türkiye Men Of The Year 2023 ödül töreni önceki akşam The Ritz-Carlton, Istanbul'da gerçekleştirildi.

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GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

İnsan ve yapay zeka, geçmiş ve gelecek arasında değişmekte olan dünyada kapı eşiğinde kalanları gizemli yönleriyle odağına alan gecede 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu. Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi. Ece Sükan'ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

GQ Türkiye Men Of The Year 2023'te 'Yılın Oyuncusu' rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Selahattin Paşalı oldu.

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödül'ünün kazananı Şener Şen ve Zengin Mutfağı'na ödülünü GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur takdim etti. GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur gecede yaptığı konuşmada "Dünya ve insanlık bir eşikte. Sanatta, teknolojide hayatın pek çok alanında değişim içerisindeyiz ve bir eşiği atlamaya çalışıyoruz. Biz de GQ ailesi olarak bundan yola çıkarak 14 farklı dalda sihirli anahtarlarıyla kapıları ağırlamış isimleri ödülleriyle buluşturuyoruz. Bugünün en önemli ödüllerinden biri de 5 yıldır kapalı gişe oynayarak seyircisi tarafından ayakta alkışlanan ve 'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödül'ünün kazananı Şener Şen ve Zengin Mutfağı. Bu ödülü 5.yaş gününde Zengin Mutfağı'na sunmaktan gurur duyuyorum" diye yorum yaparken Şener Şen ise, "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her anlamda yaşama hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olduğumuz. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyayı ancak sanata ağırlık vererek yaşayabiliriz" sözleriyle büyük alkış aldı.

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