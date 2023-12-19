GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu! Gecede adeta şıklık yarışı vardı...

'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödül'ünün kazananı Şener Şen ve Zengin Mutfağı'na ödülünü GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur takdim etti. GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur gecede yaptığı konuşmada "Dünya ve insanlık bir eşikte. Sanatta, teknolojide hayatın pek çok alanında değişim içerisindeyiz ve bir eşiği atlamaya çalışıyoruz. Biz de GQ ailesi olarak bundan yola çıkarak 14 farklı dalda sihirli anahtarlarıyla kapıları ağırlamış isimleri ödülleriyle buluşturuyoruz. Bugünün en önemli ödüllerinden biri de 5 yıldır kapalı gişe oynayarak seyircisi tarafından ayakta alkışlanan ve 'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödül'ünün kazananı Şener Şen ve Zengin Mutfağı. Bu ödülü 5.yaş gününde Zengin Mutfağı'na sunmaktan gurur duyuyorum" diye yorum yaparken Şener Şen ise, "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her anlamda yaşama hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olduğumuz. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyayı ancak sanata ağırlık vererek yaşayabiliriz" sözleriyle büyük alkış aldı.