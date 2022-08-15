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Haberler Galeri Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı! Adeta sırra kadem bastı!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:54

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı! Adeta sırra kadem bastı!

Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelenlerden olan Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı. Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu. Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’i Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı! Adeta sırra kadem bastı!

Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu.

Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’i Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı! Adeta sırra kadem bastı!

Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelenlerden olan Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı.

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Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’i Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı! Adeta sırra kadem bastı!

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’i Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı! Adeta sırra kadem bastı!

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’i Lale Ilgaz son hali ile şaşırttı! Adeta sırra kadem bastı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

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