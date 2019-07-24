Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Usta sanatçı Gülşen Bubikoğlu'nun tatil pozu olay!

Türk sinemasının usta sanatçılarından Gülşen Bubikoğlu adeta yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu 50'yi aşkın filmde oynadığı her karakterle hafızalara kazındı. 1974 yılında hayatını Türker İnanoğlu ile birleştiren Gülşen Bubikoğlu'nun bu evliliğinden olan Zeynep İnanoğlu şimdi 41 yaşında. Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada da aktif bir kullanıcı olan 64 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu takipçileri ile sık sık fotoğraflarını paylaşıyor. Yaz mevsiminin tadını çıkaran Gülşen Bubikoğlu'nun tatil pozlarına beğeni yağıyor. İşte Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun çok merak edilen şimdiki hali ile Gülşen Bubikoğlu'nun tatil pozları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin tatil fotoğrafları…