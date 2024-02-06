Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
14:44
Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam'ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır'ı da dahil etti!
Yeşilçam'ın en güzeli kim? En güzel Yeşilçam kadın oyuncularının seçildiği başlıkta usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu oldukça fazla yorum almıştı. Yeşilçam'ın güzel yıldızları anketine Tuğçe Tayfur da annesi Necla Nazır'ı dahil etti. Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor? 1973 yılı 365 hanımefendinin içinden 1. seçilen Necla Nazır der susarım." dedi ve ekledi yarışmada "Gülşen Bubikoğlu da 2. olmuştu..." Peki Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? İşte iki usta ismin son halleri...