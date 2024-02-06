Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam’ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır’ı da dahil etti!

Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır'ın birinci olduğu yarışmada Gülşen Bubikoğlu'nun ikinci olduğunu söyleyerek "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor? 1973 yılı 365 hanımefendinin içinden birinci seçilen Necla Nazır der susarım. Bu arada yarışmada Gülşen hanım ikinci oldu " dedi.