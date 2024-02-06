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Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam'ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır'ı da dahil etti!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 14:44

Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam'ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır'ı da dahil etti!

Yeşilçam'ın en güzeli kim? En güzel Yeşilçam kadın oyuncularının seçildiği başlıkta usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu oldukça fazla yorum almıştı. Yeşilçam'ın güzel yıldızları anketine Tuğçe Tayfur da annesi Necla Nazır'ı dahil etti. Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor? 1973 yılı 365 hanımefendinin içinden 1. seçilen Necla Nazır der susarım." dedi ve ekledi yarışmada "Gülşen Bubikoğlu da 2. olmuştu..." Peki Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? İşte iki usta ismin son halleri...

Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam’ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır’ı da dahil etti!

Sosyal medyada Yeşilçam'ın güzelleri gündeme geldi. Gülşen Bubikoğlu,Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu "Hangisi daha güzel?" anketi sonrası bir döneme damga vuran isimler konuşulmaya başlandı.

Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam’ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır’ı da dahil etti!

Yeşilçam'ın en güzeli kim? En güzel Yeşilçam kadın oyuncularının seçildiği başlıkta usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu oldukça fazla yorum almıştı. Yeşilçam'ın güzel yıldızları anketine Tuğçe Tayfur da annesi Necla Nazır'ı dahil etti.

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Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam’ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır’ı da dahil etti!

Necla Nazır'ın listede yer almaması sonrası kızı Tuğçe Tayfur dayanamadı.

Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam’ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır’ı da dahil etti!

Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır'ın birinci olduğu yarışmada Gülşen Bubikoğlu'nun ikinci olduğunu söyleyerek "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor? 1973 yılı 365 hanımefendinin içinden birinci seçilen Necla Nazır der susarım. Bu arada yarışmada Gülşen hanım ikinci oldu " dedi.

Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? Yeşilçam’ın en güzeli kim? anketine Tuğçe Tayfur annesi Necla Nazır’ı da dahil etti!

Peki Gülşen Bubikoğlu mu, Necla Nazır mı? İşte iki usta ismin son halleri...

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