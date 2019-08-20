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  • Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu, hayranlarına çok uzaklardan aracılığıyla selam gönderiyor. Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran , uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu, bir süredir 'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Güzel oyuncu 'da yaptığı paylaşımda hayatıyla ilgili son gelişmelerden takipçilerini haberdar etti. Bir fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum. Arada geziyoruz da, yoruldum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda. Sağlıklı olalım yeter" mesajını yazdı. Oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 15:32
Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran , uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu, bir süredir 'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Güzel oyuncu 'da yaptığı paylaşımda hayatıyla ilgili son gelişmelerden takipçilerini haberdar etti. Fatih Lisesi'nden 1971 yılında mezun olan Gülşen Bubikoğlu, o zamanların manken yetiştiren en önemli kurumu olan L.C.C Kültür Merkezi'nden mezun oldu. İki yıl sonra da Ses dergisinin açtığı bir yarışmaya katıldı ve sinema serüveni böylece başladı. İlk oyunculuk deneyimini Türker İnanoğlu'nun 1973 tarihli Yaban filminde yaşadı. Bu iş ortaklığı kısa sürede aşka dönüştü ve Bubikoğlu ile İnanoğlu, filmin çekimlerinden bir yıl sonra dünyaevine girdi. Ondan sonra da çiftin sanatsal yolculuğu birlikte devam etti. Bubikoğlu, dramadan güldürüye çok sayıda filmde kamera karşısına geçti. Rol aldığı filmlerle uluslararası festivallere katıldı. Bubikoğlu'nun TV deneyimi de oldu. Zirvedekiler, Affet Bizi Hocam gibi dizilerde kamera karşısına geçti. Bir kız çocuk ve bir de torun sahibi olan Gülşen Bubikoğlu'nun mutlu evliliği sürüyor. Artık eskisi kadar kamera karşısına geçmeyen Bubikoğlu, Türk sinemasının birçok unutulmaz filminde rol aldı.

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

MÜGE ANLI

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Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

İLKER İNANOĞLU

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

DEFNE SAMYELİ

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

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