Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

KAN TER İÇİNDE KALDIM



- Müzikte profesyonelliğe ilk adımı nasıl attınız?

- Üniversitede radyo-televizyon bölümünde okudum. Radyoculuğu sevsem de zamanla "Arkada olmamalıyım" düşüncesi ağır bastı ve şan dersleri almaya karar verdim. O sırada Gülşen de "Artık şan eğitimini al. Edis diye bir çocuk var. Seni onun yanına vereceğim. Pişersin orada" dedi. Edis'in ilk çıkış yıllarında vokalistliğini yaptım.



- Single için çalışmaya ne zaman başladınız?

- Uzun bir süreçti. İstediğim gibi şarkı bulamadım, kendi yazdığım şarkıyla çıkış yapmam riskliydi. Üzerimde bir yandan Ozan Çolakoğlu diğer yandan Gülşen baskısı vardı. No name'im (tanınmamış kişi) ama aslında değilim. Çıkışım bir tık kötü olsa onlara da laf gidecek...