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’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

Pop müziğin zirvesinde bir teyze, herkesin çalışmak istediği prodüktör bir enişte... Müzikal yolculuğuna omuzlarında üç kişinin sorumluluğu ile çıkan Ezra, ilk single'ı Avaz Avaz'ı yayınladı.

MELTEM FIRATLI Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 18.05.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 11:10
Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

'e özenmiyorum onu örnek alıyorum...

Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

Geçen hafta gazetelerin magazin eklerinin birçoğunda benzer başlıklar yer alıyordu. "Teyzesi ", "Teyzesi Gülşen'in izinden gidiyor"... Teyze, Türkiye'nin en sevilen seslerinden Gülşen olunca Ezra'nın ilk single'ı Avaz Avaz'la ilgili ilk haberlerin bu şekilde çıkması kimseyi şaşırtmadı. Ama diğer yandan pop müzikte son dönemin en dikkat çekici çalışmalarından birini yayınlayan Ezra'yı bu haberlere sıkıştırmak da haksızlık olacaktı. Bu yüzden Ezra ile bir araya gelip onu yakından tanımaya karar verdik.

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Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

- Hakkınızda çok az bilgimiz var. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
-1991 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğdum. Bir kız kardeşim var. Okula Türkiye'de başladım. O dönem ailenin başında diye bir karakter var. Bir de onun yolundan giden küçük bir kız çocuğu... Daha beş yaşımdaydım. İlk dinlediğim şarkıcı teyzemdi. Biliyorsunuz çıkışı 1996'da Be Adam'la olmuştu.

Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

- Gülşen'e özenme mi vardı?
- Özenme değil, örnek alma vardı. Her yaptığını yapma, büyüdükçe tip, ses ve duruş olarak ona benzeme isteği... Çok enteresan. Şimdi de "İyi ki ona benzetiliyorum" diyorum, çünkü onu çok seviyorum.

- Nasıl bir teyzedir?
- Çok tatlıdır. Teyze değil annedir aslında. Hep de öyleydi. Korumacı, sahiplenici..

Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

- Bu koruma, sahiplenme tüm aileye karşı mı?
- Herkese karşı ama bana daha fazla. İlk yeğen, ilk gözağrısı olduğum için...

- Ezra gerçek isminiz mi?
- Asıl ismim Esra. bir gün arayıp "Eğer sahnede olacaksan ismin farklı olmalı. Bundan sonra senin ismin Ezra" dedi. Altı-yedi yıldır yakınlarım da bana Ezra diye sesleniyor.

Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

KAN TER İÇİNDE KALDIM

- Müzikte profesyonelliğe ilk adımı nasıl attınız?
- Üniversitede radyo-televizyon bölümünde okudum. Radyoculuğu sevsem de zamanla "Arkada olmamalıyım" düşüncesi ağır bastı ve şan dersleri almaya karar verdim. O sırada de "Artık şan eğitimini al. Edis diye bir çocuk var. Seni onun yanına vereceğim. Pişersin orada" dedi. Edis'in ilk çıkış yıllarında vokalistliğini yaptım.

- Single için çalışmaya ne zaman başladınız?
- Uzun bir süreçti. İstediğim gibi şarkı bulamadım, kendi yazdığım şarkıyla çıkış yapmam riskliydi. Üzerimde bir yandan Ozan Çolakoğlu diğer yandan Gülşen baskısı vardı. No name'im (tanınmamış kişi) ama aslında değilim. Çıkışım bir tık kötü olsa onlara da laf gidecek...

Gülşen’e özenmiyorum onu örnek alıyorum

- İkisi de sektörde tecrübeli. Neden Ozan Çolakoğlu ve Gülşen'le çalışmadınız?
- Yanımda dursunlar ama ben kendi başıma da bir şeyler yapabileceğimi göstereyim, istedim.. Şarkı, Erdem Kınay'ın prodüktörlüğünde çıktı. Söz ve müzik Can Tosun imzalı.

- Gülşen şarkı seçimine müdahale etti mi?
- Hayır, beni özgür bıraktı. Zaten en büyük stres şarkıyı 'e dinletme faslıydı. Demoyu bitirip aranjeye ufak ufak başladığımız dönemdi. Bir gün anneannemde ailecek otururken Gülşen ve Ozan geldi. Gülşen, "Ne oldu, şarkı bulabildin mi?" diye sordu.

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