Pop müziğin zirvesinde bir teyze, herkesin çalışmak istediği prodüktör bir enişte... Müzikal yolculuğuna omuzlarında üç kişinin sorumluluğu ile çıkan Ezra, ilk single'ı Avaz Avaz'ı yayınladı. Gülşen'e özenmiyorum onu örnek alıyorum... Geçen hafta gazetelerin magazin eklerinin birçoğunda benzer başlıklar yer alıyordu. 'Teyzesi Gülşen', 'Teyzesi Gülşen'in izinden gidiyor'... Teyze, Türkiye'nin en sevilen seslerinden Gülşen olunca Ezra'nın ilk single'ı Avaz Avaz'la ilgili ilk haberlerin bu şekilde çıkması kimseyi şaşırtmadı. Ama diğer yandan pop müzikte son dönemin en dikkat çekici çalışmalarından birini yayınlayan Ezra'yı bu haberlere sıkıştırmak da haksızlık olacaktı. Bu yüzden Ezra ile bir araya gelip onu yakından tanımaya karar verdik. - Hakkınızda çok az bilgimiz var. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? - Gülşen'e özenme mi vardı? - Bu koruma, sahiplenme tüm aileye karşı mı? KAN TER İÇİNDE KALDIM - İkisi de sektörde tecrübeli. Neden Ozan Çolakoğlu ve Gülşen'le çalışmadınız?