Gülşen'in yüzüne ne oldu? Değişimi herkesi şaşırttı
Gülşen'in yüzüne ne oldu? Değişimi herkesi şaşırttı
Güzel şarkıcının estetik yaptırdığı iddia edildi. Gülşen oğlu Azur Benan'la birlikte Londra'ya gitti. Sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte paylaştığı son fotoğraf ise olay oldu. Ünlü şarkıcı, 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü' diyerek, oğlunun Londra'da eğitim göreceğini açıkladı.
Gülşen'in yüzündeki, özellikle de burnundaki değişim dikkat çekti. Takipçileri 'estetik yaptırmış' iddiasında bulundu. İşte yüzündeki değişimle gündeme gelen Gülşen dikkat çekmeye devam ediyor ve sadece Gülşen değil bir çok ünlüler merak konusu oluyor Seneler geçip gidiyor, her şey gibi ünlü isimlerde değişiklikler yaşıyor. Peki hangi ünlüler estetik harikası? Daha güzel bir görünüme kavuşmak için bıçak altına yatan birbirinden ünlü isimleri sizler için derlediğimiz habere gelin beraber bakalım...
Giriş Tarihi: 16.09.2019
19:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
20:12