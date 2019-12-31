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  • GÜNAYDIN 2019'da da magazin basınında fırtına gibi esti!

'da da basınında fırtına gibi esti!

Türkiye, 'da da her sabah güne 'la başladı. Tüm Türkiye gibi, rakipleri de haberleri GÜNAYDIN'dan takip etti. GÜNAYDIN, yıl boyunca basınında fırtına gibi esti, gizli saklı ne varsa ortaya çıkardı. Deniz Çakır'ın gittiği kafede başörtülü kızları taciz etmesinden Özcan Deniz'in kız kardeşine sahip çıkmamasına, İrem Derici'nin kapısına dayanan sapık hayranından Kibariye'nin annesinin yeşil kart çıkarmasına, FOX TV'nin yaptığı format hırsızlığından Fikret Orman'ın Tuğba Coşkun'la ilişkisine, Derin Mermerci'nin biten evliliğinden Antalya'daki tiyatro skandalına kadar her şeyi ilk GÜNAYDIN yazdı. 2020 yılına girmemize sayılı saatler kala, gelin 1 Ocak 2019'dan itibaren gün gün, GÜNAYDIN manşetine neler taşımış hatırlayalım...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:41
GÜNAYDIN 2019'da da magazin basınında fırtına gibi esti!

Türkiye, 'da da her sabah güne 'la başladı. Tüm Türkiye gibi, rakipleri de haberleri GÜNAYDIN'dan takip etti. GÜNAYDIN, yıl boyunca basınında fırtına gibi esti, gizli saklı ne varsa ortaya çıkardı. Deniz Çakır'ın gittiği kafede başörtülü kızları taciz etmesinden Özcan Deniz'in kız kardeşine sahip çıkmamasına, İrem Derici'nin kapısına dayanan sapık hayranından Kibariye'nin annesinin yeşil kart çıkarmasına, FOX TV'nin yaptığı format hırsızlığından Fikret Orman'ın Tuğba Coşkun'la ilişkisine, Derin Mermerci'nin biten evliliğinden Antalya'daki tiyatro skandalına kadar her şeyi ilk GÜNAYDIN yazdı. 2020 yılına girmemize sayılı saatler kala, gelin 1 Ocak 2019'dan itibaren gün gün, GÜNAYDIN manşetine neler taşımış hatırlayalım...

GÜNAYDIN 2019'da da magazin basınında fırtına gibi esti!

1 OCAK

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GÜNAYDIN 2019'da da magazin basınında fırtına gibi esti!
GÜNAYDIN 2019'da da magazin basınında fırtına gibi esti!
GÜNAYDIN 2019'da da magazin basınında fırtına gibi esti!
GÜNAYDIN 2019'da da magazin basınında fırtına gibi esti!
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