2020'de magazin dünyası ilginç olaylarla çalkalandı. Yine gündemin nabzını tuttuk ve en çok konuşulan haberleri okurlarla buluşturduk. Yılın son gününü de unutulmaz ve çok ses getiren manşetlerimize ayırdık. GÜNAYDIN, 2020'de günlerce konuşulan haberlere imza attı. Sermiyan Midyat'tan şiddet gören Sevcan Yaşar'ın yaşadıklarını, Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıyı ve Esad'ın Türkiye'ye gelen kızının Bodrum macerasını manşetlere taşıdık. Alpay'ın olay yaratan açıklamalarını, MÜYORBİR yöneticisinin tutuklanmasını, sosyete dünyasında yaşanan icra olayını da ilk biz duyurduk. GS'li Fatih Öztürk'ün bir kadınla görüntülenip futbol dünyasını karıştırmasını ve Bodrum'daki çirkin manzaraları da yine GÜNAYDIN okuyucularına aktardık.