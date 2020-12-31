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Haberler Galeri GÜNAYDIN 2020’de günlerce konuşulan haberlere imza attı!

’de günlerce konuşulan haberlere imza attı!

'de dünyası ilginç olaylarla çalkalandı. Yine gündemin nabzını tuttuk ve en çok konuşulan haberleri okurlarla buluşturduk. Yılın son gününü de unutulmaz ve çok ses getiren manşetlerimize ayırdık. , 2020'de günlerce konuşulan haberlere imza attı. 'tan şiddet gören 'ın yaşadıklarını, 'nın nafakasını ifşa eden bankacıyı ve Esad'ın 'ye gelen kızının macerasını manşetlere taşıdık. Alpay'ın olay yaratan açıklamalarını, MÜYORBİR yöneticisinin tutuklanmasını, sosyete dünyasında yaşanan icra olayını da ilk biz duyurduk. GS'li 'ün bir kadınla görüntülenip futbol dünyasını karıştırmasını ve Bodrum'daki çirkin manzaraları da yine GÜNAYDIN okuyucularına aktardık.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 06:59 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 07:11
GÜNAYDIN 2020’de günlerce konuşulan haberlere imza attı!

, birbirinden iddialı manşetleriyle yılına da damga vurdu. Tüm olaylarını, skandalları, yasak ilişkileri, ünlülerin karantina günlerini ve pandemiyle mücadelesini GÜNAYDIN'dan takip etti. 2021'e girmemize sayılı dakikalar kala işte GÜNAYDIN'ın en çok konuşulan manşetlerinden bazıları…

GÜNAYDIN 2020’de günlerce konuşulan haberlere imza attı!

ŞİDDETİN KAMERA KAYITLARINA ULAŞTIK

'in darp ettiği sevgilisi 'un olay sonrası evden yalın ayak kaçtığını gösteren kamera kayıtlarına ulaştı, 'Şiddetten Yalın Ayak Kaçış' başlığıyla yaptı.

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GÜNAYDIN 2020’de günlerce konuşulan haberlere imza attı!

YEĞENİN VUKUATINI ORTAYA ÇIKARDIK

'in ehliyetsiz olarak otobanda 250 km. hız yapan yeğenine adli kontrol geldi. 16 yaşındaki haylaz genç, artık haftanın üç günü karakola gidip imza verecek. Çok konuşulan bu 'Haylaz yeğene polis gözetimi' başlığıyla 'da yer aldı.

GÜNAYDIN 2020’de günlerce konuşulan haberlere imza attı!

AİLE SIRRINI DEŞİFRE ETTİK

Erol Büyükburç'un kızı Jeyan Büyükburç, üvey kardeşi olduğunu iddia eden Esra Çakmak hakkında ilk kez konuştu. Büyükburç "Esra mahkemeye başvurdu. DNA testi istedi. Ona destek oldum ama babamın mezarını gizlice açtırması beni yaraladı" dedi.

GÜNAYDIN 2020’de günlerce konuşulan haberlere imza attı!

GİZLİ NİKAHI BİZ DUYURDUK

Oyuncu Selin Demiratar, beş aydır birlikte olduğu iş adamı Mehmet Ali Çebi ile gizlice evlendi. Beykoz'da aile arasındaki nikahı 29 Haziran'da duyurdu

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