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Haberler Galeri GÜNAYDIN’ın haberi kadınları harekete geçirdi! Selami Şahin ile ilgili itiraf rüzgarı!
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:09

GÜNAYDIN’ın haberi kadınları harekete geçirdi! Selami Şahin ile ilgili itiraf rüzgarı!

Magazin kulislerini karıştıran olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. Haber, sosyal medyada kısa sürede TT olurken pek çok kişi ise konuyla ilgili haberimizi teyit eden itiraflarda bulundu. İşte tüm detaylar…

GÜNAYDIN’ın haberi kadınları harekete geçirdi! Selami Şahin ile ilgili itiraf rüzgarı!

Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı. Haber, sosyal medyada kısa sürede TT olurken pek çok kişi ise konuyla ilgili haberimizi teyit eden itiraflarda bulundu.

GÜNAYDIN’ın haberi kadınları harekete geçirdi! Selami Şahin ile ilgili itiraf rüzgarı!

İŞTE O İTIRAFLARDAN BAZILARI:
nefesedasoylu: "Camiada bu durumu bilmeyen yok, siz yeni mi duydunuz?"

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GÜNAYDIN’ın haberi kadınları harekete geçirdi! Selami Şahin ile ilgili itiraf rüzgarı!

o.k.a.n.b.u.l.u.t: "Çok iyi bilirim yıllar önce eski kız arkadaşıma albüm yapmak için stüdyosuna gitmiştim. Herkese asılan, aleni aleni herkesi yemeğe davet eden Çeşme'deki yazlığına davet eden bir adam Selami Şahin."

GÜNAYDIN’ın haberi kadınları harekete geçirdi! Selami Şahin ile ilgili itiraf rüzgarı!

Minikprenseslerindünyası: "Yeni değil ki bu halleri. Yıllardır hep duyardık biz orada oturanlardan."

GÜNAYDIN’ın haberi kadınları harekete geçirdi! Selami Şahin ile ilgili itiraf rüzgarı!

İstanbulevlilikteklif: "Bugün olan bir şey değil, Etiler'de oturan herkes biliyor bu hallerini maalesef."

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