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  • Günaydın’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

'ın günlerdir konuşulan yılbaşı partisi eski dostları buluşturdu.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 12:55
Günaydın’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

Gecede geçmiş yıllarda Best Model of Turkey ve Best Model of The World yarışmalarında dereceye girmiş Ebru Şallı, Demet Şener, Özlem Kaymaz ve Sema Şimşek bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Günaydın’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde birlikte rol alan oyuncular da yan yana gelip sohbet ederek gecenin tadını çıkardı.

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Günaydın’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

SAHNEYİ ÖZBEY'E BIRAKTI

Birbirinden ünlü şarkıcıların performanslarına sahne olan 2019'a İlk adlı partide, usta yorumcu Zara ve genç şarkıcı Merve Özbey art arda sahneye çıktı.

Günaydın’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

Özbey; yıllardır büyük beğeniyle takip edip kendisine 'Ablam' diye hitap ettiği ünlü şarkıcı Zara'dan sahneyi teslim aldı.

Günaydın’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

ALMİLA ADA - MELİKE AĞAR - DİLAN ÇİÇEK DENİZ - BAŞAK GÜNEŞBER - PELİN KARAHAN - ECE ÇEŞMİOĞLU

Günaydın’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

NAZLI - ÖNCİL AKTARICI

Günaydın’ın partisinde nostalji rüzgarı! Eski dostlar bir arada!

MEHMET YİĞİT ALP - ALİ GÜNDOĞDU

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