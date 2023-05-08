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Haberler Galeri Günden güne eriyen komedyen Ata Demirer kendini doğaya attı! Ata Demirer'in paylaşımını görenler "Gelincik tarlası için konum lütfen"
Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:29

Günden güne eriyen komedyen Ata Demirer kendini doğaya attı! Ata Demirer'in paylaşımını görenler "Gelincik tarlası için konum lütfen"

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Deniz tutkusu ile bilinen Ata Demirer bu defa yeşillikler içinde paylaşımlarıyla hayranlarını imrendirdi. Ata Demirer son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ata Demirer'in giderek zayıfladığı takipçilerinin dikkatinden kaçmazken gelincikler içine uzanan Ata Demirer'in beğeni yağan paylaşımına "Gelincik tarlası için konum lütfen" yorumları geldi. İşte günden güne eriyen Ata Demirer'in son hali ve yeşillikler içindeki kareleri...

Günden güne eriyen komedyen Ata Demirer kendini doğaya attı! Ata Demirer’in paylaşımını görenler Gelincik tarlası için konum lütfen

Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, fit olma yolunda kararlı! Ünlü komedyen Ata Demirer'in son haline takipçilerinden övgüler yağıyor...

Günden güne eriyen komedyen Ata Demirer kendini doğaya attı! Ata Demirer’in paylaşımını görenler Gelincik tarlası için konum lütfen

Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez yeşillikler arasında paylaşımlarda bulundu.

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Günden güne eriyen komedyen Ata Demirer kendini doğaya attı! Ata Demirer’in paylaşımını görenler Gelincik tarlası için konum lütfen

Deniz tutkusuyla bilinen Ata Demirer'in paylaşımlarını gören hayranları konum istedi...

Günden güne eriyen komedyen Ata Demirer kendini doğaya attı! Ata Demirer’in paylaşımını görenler Gelincik tarlası için konum lütfen

Ata Demirer'den takipçilerini imrendiren bir paylaşım geldi. Sevilen komedyen gelincikler içine uzandığı karesi ile beğeni topladı.

Günden güne eriyen komedyen Ata Demirer kendini doğaya attı! Ata Demirer’in paylaşımını görenler Gelincik tarlası için konum lütfen

Günden güne eriyen Ata Demirer'in verdiği kilolar hayranlarının dikkatinden kaçmadı...

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