Günden güne eriyen komedyen Ata Demirer kendini doğaya attı! Ata Demirer'in paylaşımını görenler "Gelincik tarlası için konum lütfen"

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Deniz tutkusu ile bilinen Ata Demirer bu defa yeşillikler içinde paylaşımlarıyla hayranlarını imrendirdi. Ata Demirer son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ata Demirer'in giderek zayıfladığı takipçilerinin dikkatinden kaçmazken gelincikler içine uzanan Ata Demirer'in beğeni yağan paylaşımına "Gelincik tarlası için konum lütfen" yorumları geldi. İşte günden güne eriyen Ata Demirer'in son hali ve yeşillikler içindeki kareleri...