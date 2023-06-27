Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
16:25
Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın'ın korkutan zayıflığı...
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı. Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, yeni bikinili karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Süreyya Yalçın'ın zayıflığı takipçilerini korkuttu.