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Haberler Galeri Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın'ın korkutan zayıflığı...
Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 16:25

Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın'ın korkutan zayıflığı...

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı. Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, yeni bikinili karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Süreyya Yalçın'ın zayıflığı takipçilerini korkuttu.

Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın’ın korkutan zayıflığı...

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı.

Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın’ın korkutan zayıflığı...

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın'ın son hali korkuttu.

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Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın’ın korkutan zayıflığı...

Bodrum tatiline devam eden, Süreyya Yalçın yeni bikinili karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın’ın korkutan zayıflığı...

Süreyya Yalçın, haddi aşan yorumlar gelmeye başlayınca çözümü hesabını yorumlara kapatmakta buldu.

Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın’ın korkutan zayıflığı...

Günden güne eriyen sosyetik güzelin Blumia ya da anoreksiya olduğu iddia edilmişti.

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