Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 13:27

Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün!

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Son olarak 'manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün. Anne ve babası ile paylaşımda bulunan Günel Zeynalova'nın pozuna hayranlarından beğeni yağdı. Azeri kızı Günel'in annesi güzelliğiyle adeta kızını gölgede bıraktı. İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi...

Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova, yine Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği "Oy Didem" klibiyle hafızalara kazınmıştı.

Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün!

Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün!

Son olarak 'manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı.

Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün!

Şarkıcı Günel Zeynalova, 23 yıl aradan sonra İstanbul'da ilk kez bir mekanda sahneye çıkmaya başladı.

Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün!

Sahnesinden sık sık paylaşımlarda bulunan Günel'in şıklığı ise takipçilerinden övgüler topluyor.

SON DAKİKA