Günel Zeynalova annesini paylaştı güzelliği hayran bıraktı! Değişimi ile hayran bırakan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün!

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Son olarak 'manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. Bir dönemin çocuk şarkıcısı Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün. Anne ve babası ile paylaşımda bulunan Günel Zeynalova'nın pozuna hayranlarından beğeni yağdı. Azeri kızı Günel'in annesi güzelliğiyle adeta kızını gölgede bıraktı. İşte Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi...